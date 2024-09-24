Які візи пропонують цифровим кочівникам у Європі — Finance.ua

Які візи пропонують цифровим кочівникам у Європі Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Які візи пропонують цифровим кочівникам у Європі

Цифрові кочівники (digital nomads) — люди, які використовують сучасні технології для віддаленої роботи, що дозволяє їм вести мобільний спосіб життя і працювати з будь-якої точки світу.

Finance.ua назвав п’ятірку країн ЄС із найбільш вигідними візами для цифрових кочівників.

Цифровим кочівникам вигідно перебувати в Європі через низку причин:

широкий вибір країн: Європа пропонує безліч різноманітних країн, які відрізняються культурою, кліматом, рівнем життя та вартістю перебування. Це дозволяє легко змінювати місця проживання без великих часових витрат на подорожі;

Європа пропонує безліч різноманітних країн, які відрізняються культурою, кліматом, рівнем життя та вартістю перебування. Це дозволяє легко змінювати місця проживання без великих часових витрат на подорожі; гарна інфраструктура: європейські країни мають розвинену інфраструктуру, що включає зручні транспортні системи, широкий вибір коворкінг-просторів, швидкісний Інтернет, що важливо для онлайн-роботи;

юридична безпека: у багатьох європейських країнах створені правові умови, які сприяють довготривалому перебуванню цифрових кочівників. Деякі країни пропонують спеціальні візи, що дозволяють працювати віддалено без необхідності отримувати додаткові дозволи;

у багатьох європейських країнах створені правові умови, які сприяють довготривалому перебуванню цифрових кочівників. Деякі країни пропонують спеціальні візи, що дозволяють працювати віддалено без необхідності отримувати додаткові дозволи; культурне різноманіття: Європа має багату історію та культуру, що робить її привабливим місцем для проживання.

Раніше ми писали про найкращі бюджетні країни Європи для цифрових кочівників.

Серед країн Європи, які пропонують візи для цифрових кочівників на вигідних умовах, можна виділити пʼять:

Назва країни Віза Мінімальний дохід Тривалість перебування Особливості Офіційний сайт Іспанія Digital Nomad Visa 2 130 євро/міс. До одного року Різноманітні культурні пропозиції, комфортний клімат, розвинута інфраструктура для роботи. extranjeros.interior.gob.es Хорватія Digital Nomad Visa 2 250 євро/міс. До одного року Сприятлива для фрілансерів середовище, красиві прибережні міста, зручне розташування в Європі. mup.gov.hr Мальта Nomad Residence Permit 2 700 євро/міс. До одного року Добре розвинута інфраструктура, англомовне середовище, приємний клімат. identitymalta.com Греція Digital Nomad Visa 3 тис. євро/міс. До одного року Позитивний клімат, історичні міста, низька вартість життя порівняно з іншими західноєвропейськими країнами. migration.gov.gr Естонія Digital Nomad Visa 3 504 євро/міс. До одного року Прекрасна інфраструктура для фрілансерів, високий рівень цифрових послуг, зручне розташування. e-resident.gov.ee

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.