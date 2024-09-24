Які візи пропонують цифровим кочівникам у Європі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які візи пропонують цифровим кочівникам у Європі

Особисті фінанси
36
Які візи пропонують цифровим кочівникам у Європі
Які візи пропонують цифровим кочівникам у Європі
Цифрові кочівники (digital nomads) — люди, які використовують сучасні технології для віддаленої роботи, що дозволяє їм вести мобільний спосіб життя і працювати з будь-якої точки світу.
Finance.ua назвав п’ятірку країн ЄС із найбільш вигідними візами для цифрових кочівників.
Цифровим кочівникам вигідно перебувати в Європі через низку причин:
  • широкий вибір країн: Європа пропонує безліч різноманітних країн, які відрізняються культурою, кліматом, рівнем життя та вартістю перебування. Це дозволяє легко змінювати місця проживання без великих часових витрат на подорожі;
  • гарна інфраструктура: європейські країни мають розвинену інфраструктуру, що включає зручні транспортні системи, широкий вибір коворкінг-просторів, швидкісний Інтернет, що важливо для онлайн-роботи;
  • юридична безпека: у багатьох європейських країнах створені правові умови, які сприяють довготривалому перебуванню цифрових кочівників. Деякі країни пропонують спеціальні візи, що дозволяють працювати віддалено без необхідності отримувати додаткові дозволи;
  • культурне різноманіття: Європа має багату історію та культуру, що робить її привабливим місцем для проживання.
Раніше ми писали про найкращі бюджетні країни Європи для цифрових кочівників.
Серед країн Європи, які пропонують візи для цифрових кочівників на вигідних умовах, можна виділити пʼять:
Назва країниВізаМінімальний дохідТривалість перебуванняОсобливостіОфіційний сайт
ІспаніяDigital Nomad Visa2 130 євро/міс.До одного рокуРізноманітні культурні пропозиції, комфортний клімат, розвинута інфраструктура для роботи.extranjeros.interior.gob.es
ХорватіяDigital Nomad Visa2 250 євро/міс.До одного рокуСприятлива для фрілансерів середовище, красиві прибережні міста, зручне розташування в Європі.mup.gov.hr
МальтаNomad Residence Permit2 700 євро/міс.До одного рокуДобре розвинута інфраструктура, англомовне середовище, приємний клімат.identitymalta.com
ГреціяDigital Nomad Visa3 тис. євро/міс.До одного рокуПозитивний клімат, історичні міста, низька вартість життя порівняно з іншими західноєвропейськими країнами.migration.gov.gr
ЕстоніяDigital Nomad Visa3 504 євро/міс.До одного рокуПрекрасна інфраструктура для фрілансерів, високий рівень цифрових послуг, зручне розташування.e-resident.gov.ee

Детальніше про можливості для цифрових кочівників

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.