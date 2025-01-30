ТОП-10 найкращих країн світу для цифрових кочівників у 2025 році — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих країн світу для цифрових кочівників у 2025 році

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ТОП-10 найкращих країн світу для цифрових кочівників у 2025 році
ТОП-10 найкращих країн світу для цифрових кочівників у 2025 році
За останні п’ять років у світі різко зросла кількість так званих цифрових кочівників — людей, які вважають за краще подорожувати, не відриваючись від своєї основної роботи.
Канадський журналіст-фрілансер Джоел Балсам, який наразі мешкає у бразильському Ріо-де-Жанейро, у своєму блозі для найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвав десять найкращих країн світу для віддаленої роботи та туризму в 2025 році.
«Як людині, яка провела більшу частину десятиліття, працюючи віддалено, дозвольте мені сказати: в наші дні бути цифровим кочівником набагато простіше. У всьому світі Інтернет став надійнішим, ніж будь-коли, і тепер набагато більше напрямків обслуговують віддалених працівників, роблячи цю колись божевільну ідею звичною», — каже Джоел.
При цьому він зазначає, що хоча цифровим кочівником може стати кожен, це все ж таки набагато простіше для власників паспортів, які гарантують безвізовий режим з тією чи іншою країною.
Найкращим напрямком для цифрових кочівників він вважає Португалію, куди останнім часом стікається все більше молодих бізнесменів і творчих особистостей.
«І легко зрозуміти, чому. У Лісабоні є все, що може бажати цифровий кочівник у місті: воно доступне за ціною порівняно з іншими країнами Західної Європи, у ньому є приголомшливі кафе і коворкінг-простори, воно безпечне, і, здається, тут нескінченна кількість зустрічей і вечірок», — зазначив автор, також додавши, що Португалія проводить дружню візову політику щодо віддалених працівників, яка була розроблена для стимулювання місцевої економіки.

10 найкращих країн світу для цифрових кочівників у 2025 році

  1. Португалія
  2. Таїланд
  3. Мексика
  4. Індонезія
  5. Іспанія
  6. Південна Африка
  7. Колумбія
  8. Грузія
  9. Болгарія
  10. В’єтнам
За матеріалами:
УНІАН
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