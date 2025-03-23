Таїланд скорочує термін безвізового перебування для туристів до 30 днів — Finance.ua

Таїланд скорочує термін безвізового перебування для туристів до 30 днів
Таїланд має намір удвічі скоротити термін безвізового перебування для туристів — з 60 до 30 днів, що торкнеться й українців, які наразі можуть перебувати в країні без візи до двох місяців.
Про це пише Bangkok Post з посиланням на заяву міністра туризму і спорту Таїланду Соравонга Тьентхонга.
Чому скорочують термін безвізового перебування
Таке рішення влада цієї популярної країни Південно-Східної Азії ухвалила в рамках боротьби зі зловживаннями з боку мандрівників, що займаються там незаконним бізнесом.
У липні 2024 року Таїланд дозволив власникам паспортів із 93 країн, включно з Україною, в’їжджати з метою туризму на термін, що не перевищує 60 днів.
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Однак незабаром Асоціація тайських турагентів висловила занепокоєння з приводу зростаючої кількості іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес у країні.
У той же час Асоціація готелів Таїланду заявила, що тривалий безвізовий період може бути частковою причиною збільшення кількості кондомініумів, які незаконно здаються в оренду іноземним гостям.
Зокрема, незаконну діяльність було зафіксовано в таких популярних туристичних точках, як Пхукет, Чіангмай, Паттайя, Хуахін, Самуї та Бангкок.
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