Латвія планує заборонити туристичні поїздки до росії та білорусі — Finance.ua
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Латвія планує заборонити туристичні поїздки до росії та білорусі

Світ
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Латвія планує заборонити туристичні поїздки до росії та білорусі
Латвія планує заборонити туристичні поїздки до росії та білорусі
Парламент Латвії почав розглядати законопроєкт про заборону туристичним агентствам надавати послуги в росії та білорусі з метою запобігання вербування громадян країни як шпигунів.
Про це пише LRT.

Причини введення заборони

Зазначається, що законодавчий орган Латвії уже направив запропоновані поправки до закону про туризм до профільного комітету.
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За словами ініціаторів законопроєкту, це має на меті зменшити ризики порушення прав людини і запобігти вербуванню спецслужбами.
Заборона стосуватиметься всіх постачальників туристичних послуг, які зареєстровані в Латвії, і буде впроваджена в межах пакета санкцій проти росії та білорусі.
Депутат від партії «Нова єдність», яка ініціювала закон, Гатіс Лієпіньш заявив, поїздки до росії та білорусі наразі є питанням безпеки.
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«Ми не можемо дозволити продовжувати організовувати поїздки на відпочинок і відправляти автобуси з нашими громадянами до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію», — зазначив він.
Він підкреслив, що росія заарештувала 30 громадян Латвії у 2024 році, а можливості латвійських установ у наданні допомоги в таких випадках дуже обмежені.
За матеріалами:
Espreso.tv
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