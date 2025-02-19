Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти росії Сьогодні 11:07

Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти росії

Посли Європейського Союзу (ЄС) 19 лютого 2025 року погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію росії проти України.

Очікується, що формальне схвалення 16-го пакету санкцій відбудеться 24 лютого під час Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

третьою річницею повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це написав редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк . Дата фінального ухвалення збігається зповномасштабного вторгнення росії в Україну.

Читайте також Британія посилила санкції проти росії

Санкції, які стануть частиною нового пакету, спрямовані на подальше обмеження можливостей Росії фінансувати війну, зокрема шляхом додаткових заборон у фінансовому та промисловому секторах. Очікується, що нові заходи включатимуть розширений список фізичних і юридичних осіб, проти яких буде запроваджено обмеження.

Крім того, можуть бути введені нові заборони на експорт товарів подвійного призначення, що використовуються у військовій сфері.

Погодження уже прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Новини про те, що буде 16-й пакет санкцій проти рф- це добре. Знаю, що низка наших пропозицій враховані», — зазначив він.

Читайте також Фінляндія завершить будівництво паркану на кордоні з рф на кілька місяців раніше

Єрмак закликав уже готувати 17-й і висловив думку, що «санкції є одним з ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше».

«Також необхідні додаткові ресурси обмеження російського ВПК і контролю над озброєннями рф», — сказав він.

Попередні 15 пакетів санкцій вже завдали значної шкоди економіці росії, обмеживши її доступ до європейських технологій та інвестицій. Водночас санкції змусили багато міжнародних компаній припинити співпрацю з російськими підприємствами. 16-й пакет є черговою відповіддю на триваючу військову агресію і сигналом про те, що ЄС не має наміру послаблювати тиск на Кремль.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.