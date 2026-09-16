Смілянський позивається до Нацбанку Сьогодні 15:21 Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що його адвокати подали до суду позов проти Національного банку України. Він вимагає скасувати рішення про його звільнення.

Про це Смілянський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Позов подали до Київського окружного адміністративного суду

За словами Смілянського, його адвокати цього тижня подали заяву від його імені до Київського окружного адміністративного суду.

«Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в Укрпошти», — написав Смілянський.

У своєму повідомленні він також заявив, що має намір «знищити в судовому порядку залишки репутації» очільника НБУ Андрія Пишного.

Що відомо про звільнення Смілянського

23 червня 2026 року НБУ визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов’язав його відсторонити.

Смілянський у відповідь заявив , що рішення НБУ про його відсторонення пов’язане зі спробою зупинити запуск поштового банку.