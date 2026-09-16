0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Смілянський позивається до Нацбанку

251
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що його адвокати подали до суду позов проти Національного банку України. Він вимагає скасувати рішення про його звільнення.
Про це Смілянський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Позов подали до Київського окружного адміністративного суду

За словами Смілянського, його адвокати цього тижня подали заяву від його імені до Київського окружного адміністративного суду.
«Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в Укрпошти», — написав Смілянський.
У своєму повідомленні він також заявив, що має намір «знищити в судовому порядку залишки репутації» очільника НБУ Андрія Пишного.
Місце для вашої реклами

Що відомо про звільнення Смілянського

23 червня 2026 року НБУ визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов’язав його відсторонити.
Смілянський у відповідь заявив, що рішення НБУ про його відсторонення пов’язане зі спробою зупинити запуск поштового банку.
30 червня сплив п’ятиденний строк, протягом якого уряд мав відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва «Укрпоштою» після рішення НБУ про його профнепридатність. 1 липня Смілянський повідомив, що залишаєтсья працювати в «Укрпошті».
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems