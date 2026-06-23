У Нацбанку прокоментували заяви Смілянського про «зведення рахунків» Сьогодні 21:05 — Фондовий ринок

Питання створення банку не має стосунку до ухваленого рішення

Національний банк України заявив, що рішення Комітету з питань нагляду про визнання генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності, не пов’язане з намірами компанії створити «Укрпошта Банк».

Про це повідомила пресслужба НБУ в коментарі ZN.UA.

Провадження розпочали ще у 2025 році

У Нацбанку зазначили, що адміністративне провадження щодо невідповідності Ігоря Смілянського професійним вимогам до керівника платіжної установи було розпочато ще в листопаді 2025 року.

Водночас регулятор наголосив, що питання створення банку не має стосунку до ухваленого рішення.

Що кажуть про створення банку

У Національному банку заявили, що АТ «Укрпошта» жодного разу не подавало повного пакета документів, необхідного для розгляду питання про створення банку та отримання банківської ліцензії.

У зв’язку з цим НБУ не ухвалював і не міг ухвалювати рішень щодо видачі або відмови у видачі такої ліцензії.

У регуляторі також зазначили, що наразі відсутні об’єктивні передумови для реалізації проєкту найближчим часом. Серед причин називають недостатній рівень капіталу для ведення банківської діяльності, відсутність затвердженої стратегії розвитку компанії та невідповідність системи корпоративного управління необхідним стандартам, зокрема щодо формування повноцінної незалежної наглядової ради.

Рішення щодо Смілянського

23 червня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Згідно з рішенням, АТ «Укрпошта» має протягом п’яти робочих днів відсторонити Смілянського від виконання обов’язків генерального директора, а протягом двох місяців призначити нового керівника.

У відповідь Ігор Смілянський заявив , що вважає рішення НБУ необґрунтованим і пов’язує його з особистим конфліктом. Також він повідомив про намір оскаржувати дії регулятора в українських та міжнародних судах через, за його словами, завдання шкоди репутації.

Водночас конфлікт між установами триває ще з березня. Тоді регулятор наклав на компанію штраф за ненадання інформації про засідання наглядової ради, мовляв, з її роботою у «Укрпошти» є проблеми, а Смілянський взагалі має забагато повноважень.

Компанія після цього штраф погасила, але її керівник назвав стягнення несправедливим та заявив про тиск. Зі свого боку Нацбанк звинуватив пошту у відсутності належних систем корпоративного управління та контролю, а Смілянського — у намаганні дискредитувати регулятора.

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