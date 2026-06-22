На паливний ринок України вийшла нова мережа — деталі Сьогодні 10:44 — Фондовий ринок

На паливний ринок України вийшла нова мережа — деталі

19 червня у Львові відбулося офіційне відкриття першого автозаправного комплексу нової української мережі TurbOil.

Перша АЗК бренду розташована за адресою проспект Червоної Калини, 13А.

Деталі

TurbOil виходить на український паливний ринок із фокусом на головні потреби водіїв: якісне пальне, справедливе ціна та зручний сервіс.

Для забезпечення стабільної якості пального TurbOil використовує власні логістичні можливості та багаторічний досвід управлінської команди. Це дозволяє контролювати весь шлях продукту — від завантаження на нафтопереробному заводі до його надходження в резервуари АЗК і заправки автомобіля клієнта.

Компанія постачає пальне, імпортоване залізничним та автомобільним транспортом із високотехнологічних нафтопереробних заводів Литви, Польщі та Німеччини. Для нових комплексів закуплено сучасне технологічне обладнання, паливороздавальні колонки та оснащення від провідних виробників галузі.

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Відкриття першої АЗК у Львові стало початком розвитку мережі TurbOil. У найближчій перспективі компанія планує відкрити 25 автозаправних комплексів у різних регіонах України.

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