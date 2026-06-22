Для забезпечення стабільної якості пального TurbOil використовує власні логістичні можливості та багаторічний досвід управлінської команди. Це дозволяє контролювати весь шлях продукту — від завантаження на нафтопереробному заводі до його надходження в резервуари АЗК і заправки автомобіля клієнта.
Компанія постачає пальне, імпортоване залізничним та автомобільним транспортом із високотехнологічних нафтопереробних заводів Литви, Польщі та Німеччини. Для нових комплексів закуплено сучасне технологічне обладнання, паливороздавальні колонки та оснащення від провідних виробників галузі.