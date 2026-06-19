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Які ціни на АЗС 19 червня: де знизили (інфографіка)

Енергетика
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Які ціни на АЗС 19 червня: де знизили (інфографіка)
Які ціни на АЗС 19 червня: де знизили (інфографіка)
На SOCAR та «Укрнафті» цінова ситуація залишилася без змін порівняно з 18 червня. А от OKKO та WOG знизили ціни на дизель та автогаз.
На АЗС OKKO та WOG звичайний євродизель та брендові позиції (Pulls, Mustang) подешевшали рівно на 1,00 грн/літр. Також ці мережі знизили вартість скрапленого газу на 1,00 грн/літр.
На SOCAR та «Укрнафті» цінники не змінилися.
Які ціни на АЗС 19 червня: де знизили (інфографіка)
Ціни на всі марки бензину (А-95, преміальний 95-й та сотий) у всіх чотирьох мережах за добу не зазнали жодних змін.
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Раніше експерт попередив, що вже наприкінці літа ринок може зіткнутися з новою хвилею подорожчання.
«Серпень-вересень — це пікове навантаження на ринок у північній півкулі. Це жнива, високий сезон, і в цей період зростає споживання та напруга на ринку», — пояснив Льоушкін. Він наголосив, що через геополітичні ризики довгострокові прогнози щодо вартості пального залишаються дуже умовними, адже ситуація на ринку може змінитися у будь-який момент.
Із 1 липня 2026 року в Україні може зрости вартість бензину через посилення вимог до вмісту біоетанолу у пальному. Про це заявив власник і CEO UPG Володимир Петренко. За його словами, перехід до бензинів із 7−10% біоетанолу може додати приблизно 4 грн до вартості одного літра пального.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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