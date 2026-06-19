Які ціни на АЗС 19 червня: де знизили (інфографіка)

Раніше експерт попередив, що вже наприкінці літа ринок може зіткнутися з новою хвилею подорожчання.
«Серпень-вересень — це пікове навантаження на ринок у північній півкулі. Це жнива, високий сезон, і в цей період зростає споживання та напруга на ринку», — пояснив Льоушкін. Він наголосив, що через геополітичні ризики довгострокові прогнози щодо вартості пального залишаються дуже умовними, адже ситуація на ринку може змінитися у будь-який момент.
Із 1 липня 2026 року в Україні може зрости вартість бензину через посилення вимог до вмісту біоетанолу у пальному.Про це заявив власник і CEO UPG Володимир Петренко. За його словами, перехід до бензинів із 7−10% біоетанолу може додати приблизно 4 грн до вартості одного літра пального.