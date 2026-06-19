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Apple домовилася з Intel про розробку та виробництво чіпів у США

Фондовий ринок
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Apple погодилася співпрацювати з Intel у розробці та виробництві власних чіпів на території США. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Reuters, пише УНН.
За словами Трампа, угода стане важливим кроком для відновлення позицій Intel на ринку виробництва напівпровідників та посилить американське виробництво високотехнологічної продукції.
Контракт із Apple може забезпечити Intel стабільний попит з боку одного з найбільших виробників споживчої електроніки у світі. Для Apple співпраця дає можливість диверсифікувати виробництво чіпів і зменшити залежність від тайванської компанії TSMC.
Водночас Трамп не уточнив, які саме чіпи Intel вироблятиме для Apple.

Ринок відреагував зростанням

Після заяви президента США акції Intel зросли на 7%, продовживши стрімке зростання компанії цього року. Акції Apple також додали близько 0,8%.
Як зазначає Reuters, ще в травні The Wall Street Journal повідомляла про попередню домовленість між Intel та Apple щодо виробництва частини чіпів американської компанії. Офіційно жодна зі сторін інформацію поки не коментувала.
За матеріалами:
УНН
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