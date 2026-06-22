ЗМІ пишуть, що Prostor припиняє роботу в Україні. Що кажуть у компанії Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Prostor планує йти з ринку

ТОВ «Нуміс», яке розвиває мережу магазинів краси та догляду Prostor, оголосило про припинення операційної діяльності компанії.

Про це пише All Retail.

З 1 липня 2026 року компанія розпочне поетапне закриття торгових точок. У Prostor назвали це рішення складним та перепросили за неможливість повідомити про зміни раніше.

«Ми глибоко цінуємо той шлях, який пройшли разом із вами, і прагнемо завершити всі поточні процеси максимально коректно та прозоро», — зазначили у компанії.

Причини не розголошують

Причини припинення операційної діяльності компанія не розкриває.

Водночас у Prostor наголосили, що виконають усі фінансові зобов’язання перед партнерами в повному обсязі. Після завершення співпраці компанія планує оформити необхідні документи, зокрема додаткові угоди про припинення дії договорів та акти звіряння.

Протягом 21 року ритейлер розвивав мережу магазинів косметики, товарів для догляду та побутової хімії. За підсумками 2025 року компанія завершила рік із 468 магазинами у 22 регіонах країни.

Що кажуть у компанії

«Інформація, яка зараз поширюється в медіа щодо припинення роботи мережі Prostor, є передчасною та подана без офіційної позиції компанії», — сказано в повідомленні на Facebook-сторінці компанії.

Так зазначається, що Prostor продовжує працювати: магазини обслуговують покупців, команда виконує операційні процеси, а компанія забезпечує виконання своїх зобов’язань перед клієнтами, партнерами та співробітниками.

«Як і будь-який великий український бізнес в умовах воєнного стану та складної ринкової ситуації, компанія аналізує різні сценарії подальшої роботи мережі, включаючи оптимізацію операційної моделі, формату присутності та комерційної стратегії. Остаточні рішення щодо майбутньої моделі роботи наразі не оголошувались», — додали в Prostor.

Що відомо про масове закриття магазинів в Україні

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що аналіз закриття торговельних мереж і скорочення присутності регіональних ритейлерів за останні два місяці свідчить про падіння купівельної спроможності, логістичні труднощі та зміну стратегічних пріоритетів міжнародних брендів.

У сегменті спортивної індустрії зафіксовано припинення діяльності мережі Reebok в Україні. З травня 2026 року роботу завершують останні два магазини ліцензійного бренду в столичних ТРЦ Retroville та SkyMall.

Паралельно з цим, у березні поточного року, FLO Retailing також згорнув роботу останнього магазину спортивного одягу InStreet, що працював у ТРЦ Respublika Park.

Аналогічне рішення ухвалив і бренд Koton, який після восьми років роботи закриває два магазини в Україні.

Львівська мережа супермаркетів «Арсен», яка працювала на ринку протягом 24 років, офіційно оголосила про припинення діяльності. У компанії назвали це плановим завершенням роздрібного напрямку бізнесу.

All Retail За матеріалами:

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