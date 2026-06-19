Частка інвесторів X у SpaceX сягнула $100 млрд після серії угод Маска Сьогодні 23:21 — Фондовий ринок

Маск купив Twitter у жовтні 2022-го за $44 млрд

Інвестори, які разом з Ілоном Маском купували X, тепер заробляють близько 200% прибутку від своїх інвестицій в акціонерний капітал.

Пакет наближається до $100 млрд, підрахував Bloomberg

Інвестиції в Twitter

Маск купив Twitter у жовтні 2022-го за $44 млрд, з яких близько $33,5 млрд — власні та залучені кошти покупців, ще приблизно $10 млрд внесли сторонні інвестори, а сама компанія залишилася з боргом близько $13 млрд. Тоді угода здавалася переплатою: рекламний ринок просів, фонд Fidelity списав свою частку нижче ціни купівлі, а Маск за тиждень після закриття звільнив половину штату.

Серед тих, хто заходив у капітал або переносив свої частки, — Ларрі Еллісон, Andreessen Horowitz, благодійний фонд Білла Акмана, саудівський принц Альвалід бін Талал, 8VC, Sequoia Capital, Шон Комбс і засновник Twitter Джек Дорсі.

Прибуток інвесторів

Найважливіше тут те, що прибуток інвесторів з’явився не через прорив самого X. За даними Bloomberg, зростання аудиторії платформи зупинилося, а рекламний бізнес досі не відновився після кризи. Тобто прибуток надійшов із низки угод, які провів сам Маск.

Так, у березні 2025-го він злив X зі своїм AI-стартапом xAI, оцінивши xAI у $80 млрд, а X — у $44 млрд із боргами. У лютому 2026-го цю об’єднану компанію приєднали до SpaceX. У результаті власники X отримали близько 5% усієї SpaceX.

Це також показує, як працює екосистема приватних активів Маска. Одні й ті самі інвестори заходять у різні його компанії й можуть компенсувати втрати в одному активі через зростання іншого. Для частини ринку це виглядає як плюс. Для наявних акціонерів SpaceX — не обов’язково, бо їхні частки розмили.

12 червня SpaceX провела IPO по $135 за акцію й залучила $75 млрд. На ціні розміщення 5% коштували близько $88 млрд, але акції після дебюту пішли вгору й підштовхнули оцінку компанії до $2 трлн — рівня, на якому частка інвесторів X наближається до тих самих $100 млрд, які підрахував Bloomberg.

Альвалід каже, що його пакет у SpaceX вартує понад $4 млрд — у 7 разів більше за початкові вкладення. Інвестор Twitter і CEO Gerber Kawasaki Росс Гербер оцінює свою віддачу у 2,5−3 рази.

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