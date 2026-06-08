Експерт розповів, яких цін на АЗС очікувати Сьогодні 09:15 — Енергетика

Експерт розповів, яких цін на АЗС очікувати

В Україні найближчими тижнями очікується зниження цін на пальне. Дизельне паливо може подешевшати до 82−85 гривень за літр залежно від мережі АЗС, а вартість бензину знизиться приблизно на 3 гривні.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН розповів, що тенденція до зниження вартості пального вже сформувалася і найближчим часом має зберігатися.

«Очікуємо, що ціни мають бути на рівні 85 гривень по дизелю. По бензину вони мають залишатися такими, якими вони є. Тому що зараз є певне навантаження додатково по закупці нових бензинів, що вступили в норму, E5 та E10 (європейська норма відсотку вмісту спирту в автомобільному бензині, — УНІАН). Тому зараз ціни по бензину просідати дуже швидко не будуть. Але також вони мають десь до 3 гривень знизитися», — сказав експерт.

Він зазначив, що на ринок значно впливає геополітична ситуація. За відсутності серйозних потрясінь на Близькому Сході ціни на нафту залишатимуться на нинішньому рівні, що забезпечуватиме відносну стабільність на українських АЗС.

«Якщо нічого страшного, ніхто нікого не бомбить в Ірані та Перській затоці, то ціни на нафту триматимуться десь на рівні 95 доларів, що дорівнює тим цінам, котрі я назвав у нас на колонках. Таким чином, ми бачимо певну стабільність. Але це ненадовго, це на два місяці», — зазначив він.

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За прогнозом Льоушкіна, приблизно в серпні ситуація може змінитися. Він очікує скорочення резервних запасів нафти у світі, що здатне підштовхнути котирування «чорного золота» до 105−110 доларів за барель.

«Десь у серпні буде чергова історія з тим, що вичерпуються резервні запаси. Буде не вистачати нафти у світі. Якщо не відкриють Ормузьку протоку, то буде підвищення. Десь 105−110 доларів за барель. Але це ближче до серпня. Місяць-півтора ми будемо спостерігати певне зниження ціни», — вкакзав Льоушкін.

Говорячи про вартість дизельного пального на українських АЗС, експерт зазначив, що ціни відрізнятимуться залежно від мережі. На великих мережах АЗС ціни будуть в середньому становити 85 грн за літр, а на менших — 82 грн за літр. Водночас вже в серпні через можливе зростання світових цін на нафту пальне знову подорожчає приблизно до 90−92 грн за літр.

«У відсотковому співвідношенні зріст буде десь на 10%. Це буде повернення до ціни 90−92 гривні», — підсумував Льоушкін.

УНІАН За матеріалами:

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