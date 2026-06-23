Аналітики попереджають про можливе падіння акцій SpaceX після відкриття ринку

У понеділок, 22 червня, під час передбіржевих торгів акції SpaceX впали на 4,6%, що може призвести до третього поспіль зниження їхньої вартості після відновлення торгів на тлі закінчення державного свята.
Падіння на передринкових торгах відбулося після того, як акції SpaceX втратили понад 8% за підсумками торгових сесій у середу та четвер. У п’ятницю американські біржі не працювали через федеральне свято Джунтінт.
Висока волатильність після виходу на біржу
Перший тиждень торгів акціями SpaceX супроводжувався значною волатильністю, що є типовим явищем для великих IPO з обмеженою кількістю акцій у вільному обігу. На старті торгів інвесторам було доступно лише 4,2% від загальної кількості акцій компанії, тоді як високий інтерес з боку роздрібних інвесторів додатково посилив коливання котирувань.
Попри нещодавню корекцію, на момент закриття торгів у четвер акції компанії все ще коштували на 37% дорожче за ціну розміщення в межах IPO, яка становила $135. Ринкова капіталізація SpaceX оцінювалася приблизно у $2,4 трлн.
Інвестори стежать за розвитком напрямку ШІ
Додаткову увагу інвесторів привернуло рішення компанії інтегрувати штучний інтелект через придбання в лютому стартапу xAI, що також належить Ілону Маску. На думку аналітиків, успіх або невдача біржового дебюту SpaceX може стати важливим сигналом для майбутніх IPO інших провідних ШI-компаній, зокрема Anthropic та OpenAI, які можуть вийти на фондовий ринок уже цього року.
Компанія, повна назва якої Space Exploration Technologies Corp., на початку торгів тимчасово випередила за ринковою вартістю Amazon і Microsoft. Однак до завершення четвергової сесії її капіталізація знову опинилася нижче за показники обох технологічних гігантів.
Водночас аналітики KeyBanc Capital Markets включили акції SpaceX до свого покриття з нейтральною рекомендацією «секторна вага» (Sector Weight). Вони зазначили, що компанія має низку перспективних напрямків розвитку в довгостроковій перспективі, однак у короткостроковому горизонті співвідношення потенційного прибутку та ризиків виглядає збалансованим.