Аналітики попереджають про можливе падіння акцій SpaceX після відкриття ринку Сьогодні 05:13 — Фондовий ринок

Перший тиждень торгів акціями SpaceX супроводжувався значною волатильністю

У понеділок, 22 червня, під час передбіржевих торгів акції SpaceX впали на 4,6%, що може призвести до третього поспіль зниження їхньої вартості після відновлення торгів на тлі закінчення державного свята.

Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння на передринкових торгах відбулося після того, як акції SpaceX втратили понад 8% за підсумками торгових сесій у середу та четвер. У п’ятницю американські біржі не працювали через федеральне свято Джунтінт.

Висока волатильність після виходу на біржу

Перший тиждень торгів акціями SpaceX супроводжувався значною волатильністю, що є типовим явищем для великих IPO з обмеженою кількістю акцій у вільному обігу. На старті торгів інвесторам було доступно лише 4,2% від загальної кількості акцій компанії, тоді як високий інтерес з боку роздрібних інвесторів додатково посилив коливання котирувань.

Попри нещодавню корекцію, на момент закриття торгів у четвер акції компанії все ще коштували на 37% дорожче за ціну розміщення в межах IPO, яка становила $135. Ринкова капіталізація SpaceX оцінювалася приблизно у $2,4 трлн.

Інвестори стежать за розвитком напрямку ШІ

Додаткову увагу інвесторів привернуло рішення компанії інтегрувати штучний інтелект через придбання в лютому стартапу xAI, що також належить Ілону Маску. На думку аналітиків, успіх або невдача біржового дебюту SpaceX може стати важливим сигналом для майбутніх IPO інших провідних ШI-компаній, зокрема Anthropic та OpenAI, які можуть вийти на фондовий ринок уже цього року.

Компанія, повна назва якої Space Exploration Technologies Corp., на початку торгів тимчасово випередила за ринковою вартістю Amazon і Microsoft. Однак до завершення четвергової сесії її капіталізація знову опинилася нижче за показники обох технологічних гігантів.

Водночас аналітики KeyBanc Capital Markets включили акції SpaceX до свого покриття з нейтральною рекомендацією «секторна вага» (Sector Weight). Вони зазначили, що компанія має низку перспективних напрямків розвитку в довгостроковій перспективі, однак у короткостроковому горизонті співвідношення потенційного прибутку та ризиків виглядає збалансованим.

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