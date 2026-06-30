Вимога НБУ звільнити Смілянського не виконана, 5 днів на виконання минули Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

Ігор Смілянський продовжує займати посаду гендиректора «Укрпошти» попри вимогу Національного банку його звільнити протягом 5 днів.

Відповідне рішення не було прийняти Мінрегіоном, передають Українські Новини.

23 червня НБУ повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Читайте також Смілянський відреагував на рішення НБУ його звільнити

З огляду на це рішення, на виконання вимог законодавства АТ «Укрпошта» в особі уповноваженого органу має здійснити всі необхідні дії для заміни генерального директора й привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку. Так, упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «Укрпошта» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва, а надалі упродовж двох місяців — призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності.

У 2024−2026 роках НБУ застосовував до АТ «Укрпошта» заходи впливу у вигляді штрафів.

У вересні 2024 року «Укрпошта» повідомила, що планує отримати обмежену банківську ліцензію.

У вересні 2025 Національний банк повідомив, що чекає від Укрпошти документи на створення банку; її гендиректор Ігор Смілянський пояснив причину затримки.

Пізніше Укрпошта отримала попередження від НБУ у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Після чого в публічному просторі була висвітлена суперечка між гендиректором «Укрпошти» та головою НБУ.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.