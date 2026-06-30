0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вимога НБУ звільнити Смілянського не виконана, 5 днів на виконання минули

Фондовий ринок
104
Ігор Смілянський продовжує займати посаду гендиректора «Укрпошти» попри вимогу Національного банку його звільнити протягом 5 днів.
Відповідне рішення не було прийняти Мінрегіоном, передають Українські Новини.
23 червня НБУ повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.
Читайте також
З огляду на це рішення, на виконання вимог законодавства АТ «Укрпошта» в особі уповноваженого органу має здійснити всі необхідні дії для заміни генерального директора й привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку. Так, упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ «Укрпошта» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва, а надалі упродовж двох місяців — призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності.
У 2024−2026 роках НБУ застосовував до АТ «Укрпошта» заходи впливу у вигляді штрафів.
Читайте також
У вересні 2024 року «Укрпошта» повідомила, що планує отримати обмежену банківську ліцензію.
У вересні 2025 Національний банк повідомив, що чекає від Укрпошти документи на створення банку; її гендиректор Ігор Смілянський пояснив причину затримки.
Пізніше Укрпошта отримала попередження від НБУ у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.
Після чого в публічному просторі була висвітлена суперечка між гендиректором «Укрпошти» та головою НБУ.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems