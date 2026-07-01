В «Укрпошті» зробили офіційну заяву щодо звільнення Смілянського Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

В «Укрпошті» зробили офіційну заяву щодо звільнення Смілянського

Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора «Укрпошти» в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу «Укрпошти».

«Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ „Укрпошта“ Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов’язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства», — йдеться в повідомленні.

«Укрпошта» також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

«Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ «Укрпошта», — додали у пресслужбі компанії.

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Нагадаємо, раніше Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва протягом п’яти днів.

НБУ перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення «Укрпошти» протягом 2023−2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг.

Водночас Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський прокоментував рішення Національного банку України, визнати його таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

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