Фінляндія завершить будівництво паркану на кордоні з рф на кілька місяців раніше — Finance.ua

Фінляндія завершить будівництво паркану на кордоні з рф на кілька місяців раніше Сьогодні 12:33

Фінська газета Maaseudun Tulevaisuus, посилаючись на слова очільника Прикордонної служби Маркка Хассінена, повідомляє, що будівництво паркану на східному кордоні з росією завершать раніше від запланованого.

Як зазначив Хассінен, будівництво 200-кілометрового паркану на східному кордоні завершується з випередженням графіка. За його словами, вдалося прискорити завершення робіт на кілька місяців.

«Більша частина паркану буде завершена в цьому році, а деякі ділянки — в середині наступного року», — розповів він.

Раніше передбачалося, що будівництво паркану буде завершено до кінця 2026 року. Більша його частина буде розташована на південно-східному кордоні.

Паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, сітка буде більш щільною, а висота огорожі — 3,5 м. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені у 2023 році.

Економічна Правда За матеріалами:

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