Індексація зарплати в 2027 році — аналіз проєкту Держбюджету Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси Законодавство про індексацію не встановлює конкретної суми, на яку роботодавець має підвищити оклад

У Верховній Раді 15 вересня зареєстрували проєкт Закону № 16000 «Про Державний бюджет України на 2027 рік». Документ передбачає вже знайомий механізм індексації зарплат. Відповідна норма міститься у статті 55 проєкту держбюджету.

Про це пише видання Дебет-кредит.

Що зміниться в індексації зарплат у 2027 році

Експерти видання зазначають, що в 2027 році індексацію зарплати знову обнулять. Механізм буде аналогічним до того, який застосовували на початку 2025 року та у 2026 році. Таким чином, у 2027 році діятимуть ті самі правила нарахування індексації, що й у 2025 та 2026 роках.

Якщо працівнику нарахують індексацію за грудень 2026 року, у січні 2027-го вона вже не зберігатиметься. Тобто фіксовану суму індексації у січні 2027 року нараховувати не потрібно.

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Який місяць буде базовим у 2027 році

Оскільки норма статті 55 проєкту Держбюджету-2027 ідентична до положень статті 34 Держбюджету-2025 та статті 41 Держбюджету-2026, при визначенні базового місяця можна орієнтуватися на роз’яснення Держпраці та Мінсоцполітики щодо цих років, якщо не з’являться нові офіційні роз’яснення.

Мінсоцполітики зазначало, що базовим місяцем для обчислення індексації у 2025 році є січень 2025 року. Мінекономіки відповідного роз’яснення не надало, водночас Держпраці дотримувалася позиції Мінсоцполітики.

У 2026 році Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснювало порядок застосування цієї норми. Згідно з ним:

сума індексації за грудень 2025 року не переноситься на січень 2026 року та не враховується для працівників, які отримали право на неї станом на грудень 2025 року;

індексація, нарахована у 2025 році, обнуляється та не зберігається у 2026 році;

базовим місяцем для обчислення індексації є січень;

розрахунок індексу споживчих цін починається з лютого наростаючим підсумком;

індексація проводиться з місяця, наступного за місяцем підвищення окладів.

Відповідно до цієї позиції, у 2027 році базовим місяцем вважатиметься січень 2027 року, а обчислення індексу споживчих цін розпочнеться з лютого.

Надалі все залежатиме від показників інфляції у 2027 році та динаміки підвищення посадових окладів і місячних тарифних ставок.

Якщо оклади або тарифні ставки працівникам підвищать із 1 лютого 2027 року, базовим місяцем стане лютий 2027 року. Надалі місяць підвищення окладу або тарифної ставки також ставатиме новим базовим місяцем.

Як можна уникнути нарахування індексації

У тексті зазначається, що роботодавець може змінити базовий місяць шляхом підвищення окладів або тарифних ставок працівникам.

«Можна буде підняти оклади (тарифні ставки) всім працівникам у березні. Далі цю процедуру можна повторювати щоразу, як тільки індекс інфляції перевищить 103%, або просто щокварталу (не стежачи за інфляцією)», — пояснюють експерти.

На скільки потрібно підвищити оклад

«Закон про індексацію цього не говорить. Загалом жоден державний нормативний документ не говорить, на яку суму роботодавець може підняти зарплату працівників. Але якщо варіант з 1 грн здається вам неприйнятним, то можна підняти оклади (ставки) і на більшу суму — закон вас в цьому не обмежує», — сказано в повідомленні.