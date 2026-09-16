Німеччина отримуватиме дані про українські рахунки: що потрібно зробити до 30 вересня

Особливу увагу на свої українські рахунки варто звернути людям, які отримують у Німеччині Bürgergeld, Grundsicherung або виплати за AsylbLG.
Якщо людина має обов’язок повідомляти про майно та кошти на рахунках, але не зробила цього, їй варто якнайшвидше звернутися до відповідного відомства — Jobcenter або Sozialamt — і надати необхідні документи та виписки.
Наявність рахунку в українському банку не є порушенням. Основне питання полягає в тому, чи виконала людина свої обов’язки щодо декларування рахунків, майна та доходів відповідно до німецького законодавства.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна розширює участь у міжнародному обміні податковою інформацією. Країна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Доповнення до CRS MCAA).
Для України це означає можливість отримувати від іноземних податкових органів більш повну та структуровану інформацію про фінансові рахунки українських податкових резидентів за кордоном. Такі відомості допомагатимуть органам ДПС:
виявляти незадекларовані іноземні доходи;
точніше визначати власників рахунків і контролюючих осіб;
підвищувати якість податкового ризик-аналізу;
ефективніше протидіяти ухиленню від оподаткування та виведенню доходів за кордон;
забезпечувати рівні умови оподаткування для платників, які добровільно виконують податкові обов’язки.