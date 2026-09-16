Німеччина отримуватиме дані про українські рахунки: що потрібно зробити до 30 вересня Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси Наявність рахунку в українському банку не є порушенням

Українські банки почнуть автоматично передавати Німеччині інформацію про рахунки людей, які є податковими резидентами цієї країни. Обмін даними відбуватиметься в межах міжнародного стандарту CRS.

Про це пише Ausnews.de.

Що таке CRS

CRS (Common Reporting Standard) — міжнародний стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією між податковими органами різних країн. Україна також приєдналася до цієї системи.

На практиці це означає, що український банк без участі клієнта передаватиме відповідним органам інформацію про рахунки людей, які визначені як податкові резиденти Німеччини.

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Яку інформацію отримає німецька податкова

Перелік даних, які можуть передаватися в межах CRS, включає:

персональні дані — ім’я, прізвище, адресу проживання, дату народження, а також податкові номери, зокрема український ІПН і німецький Steuer-ID;

інформацію про рахунок — назву банку та номер рахунку у форматі IBAN;

фінансові дані — залишок коштів на рахунку на кінець року, а також доходи, отримані за рахунком, зокрема відсотки за депозитами, дивіденди та інші виплати.

Таким чином, німецькі органи зможуть отримати інформацію про наявність українського рахунку та кошти на ньому в межах установленого порядку автоматичного обміну даними.

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Що робити отримувачам соціальних виплат

Особливу увагу на свої українські рахунки варто звернути людям, які отримують у Німеччині Bürgergeld, Grundsicherung або виплати за AsylbLG.

Якщо людина має обов’язок повідомляти про майно та кошти на рахунках, але не зробила цього, їй варто якнайшвидше звернутися до відповідного відомства — Jobcenter або Sozialamt — і надати необхідні документи та виписки.

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Якщо інформація про рахунок надійде до німецьких органів у межах автоматичного обміну, а раніше людина не повідомила про нього, це може привернути увагу контролюючих органів.

У разі неправомірного отримання соціальних виплат кошти можуть вимагати повернути, а в окремих випадках можливі штрафні санкції.

Якщо людина працює або має бізнес

Для тих, хто офіційно працює або веде підприємницьку діяльність, важливо правильно декларувати доходи, отримані в Україні.

Наприклад, якщо людина отримує проценти за депозитом в українському банку, відповідну інформацію може знадобитися зазначити в річній податковій декларації (Steuererklärung) у Німеччині.

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Окремі повідомлення про кожен український рахунок можуть не вимагатися, однак конкретні податкові зобов’язання залежать від статусу людини, виду доходу та інших обставин.

Що варто зробити до 30 вересня

Передусім варто перевірити, чи актуальні персональні та податкові дані, зазначені в українському банку. Зокрема, слід переконатися, що правильно вказані адреса проживання та податковий статус.

Також варто перевірити, чи повідомляли ви німецьким органам про українські рахунки та чи задекларовані доходи, отримані за ними, якщо це передбачено законодавством.

Якщо є неврегульовані питання щодо рахунків або доходів, краще з’ясувати їх до початку автоматичного обміну інформацією, а за потреби звернутися до податкового консультанта в Німеччині.

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Наявність рахунку в українському банку не є порушенням. Основне питання полягає в тому, чи виконала людина свої обов’язки щодо декларування рахунків, майна та доходів відповідно до німецького законодавства.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна розширює участь у міжнародному обміні податковою інформацією. Країна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Доповнення до CRS MCAA).

Для України це означає можливість отримувати від іноземних податкових органів більш повну та структуровану інформацію про фінансові рахунки українських податкових резидентів за кордоном. Такі відомості допомагатимуть органам ДПС: