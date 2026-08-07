0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Соціальні виплати в Німеччині: скільки платять у 2026 році

Особисті фінанси
302
Щомісячні базові виплати не змінилися
Щомісячні базові виплати не змінилися
Від 1 липня 2026 року в Німеччині офіційно набула чинності реформа соціального захисту. Програму Bürgergeld, яка діяла від 2023 року, замінила нова система — Grundsicherung für Arbeitsuchende (базове забезпечення для осіб, які шукають роботу). Зміни стосуються всіх працездатних отримувачів допомоги за Другим соціальним кодексом Німеччини (SGB II), а отже, і сотень тисяч українців, які отримують виплати через Jobcenter.
Про це сказано в статті Finance.ua «Базове забезпечення в країнах Європи: скільки платять 2026 року».
Системи базового соціального забезпечення існують майже в усіх країнах Європи, однак працюють за різними правилами. Десь держава виплачує фіксовану суму, в інших країнах допомогу розраховують індивідуально з урахуванням доходів, складу сім’ї, майнового стану та інших обставин.
За даними Євростату, кількість українських біженців у Німеччині сягнула понад 1,28 млн осіб.
Станом на 2026 рік щомісячні базові виплати не змінилися і становлять:
КатегоріяСума
Самотня особа, батьки-одинаки, дорослі з неповнолітніми563 євро
Кожен із партнерів у сімейній парі506 євро
Діти 14-17 років471 євро
Молодь віком від 15 до 24 років, яка проживає окремо451 євро
Діти 6-13 років390 євро
Діти до 6 років357 євро
Ці кошти призначені для покриття основних витрат на харчування, одяг, засоби гігієни, транспорт та інші повсякденні потреби.
Окрім цих сум, держава окремо компенсує обґрунтовані витрати на оренду житла та опалення, а також медичне страхування. Можуть нараховуватися додаткові виплати вагітним, людям з інвалідністю чи одиноким батькам.

Хто має право на отримання Grundsicherung

Подати заявку на базову допомогу у Німеччині можуть:
  • особи віком від 18 років, які легально проживають у Німеччині;
  • люди, які не мають достатнього доходу для самостійного забезпечення базових потреб;
  • особи з повною або частковою втратою працездатності;
  • громадяни пенсійного віку;
  • люди з офіційно підтвердженою інвалідністю.
Місце для вашої реклами

Що потрібно знати українцям у Німеччині

Для українців, які перебувають у Німеччині на підставі тимчасового захисту або іншого законного статусу, реформа означає необхідність уважніше ставитися до вимог Jobcenter.
Особливу увагу варто приділяти відвідуванню призначених зустрічей, участі в інтеграційних програмах та своєчасному інформуванню органів влади про зміни місця проживання, працевлаштування чи сімейного стану.
Попри посилення контролю, Grundsicherung залишається ключовим механізмом соціального захисту для людей, які тимчасово не можуть самостійно забезпечувати власні базові потреби. Водночас нова система дедалі більше орієнтується на стимулювання працевлаштування та фінансової незалежності отримувачів допомоги.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Німеччині близько 5,2 мільйона осіб отримують допомогу Bürgergeld — це люди без роботи або з доходами, яких недостатньо для проживання. Із 1 липня 2026 року правила змінюються: замість чинної допомоги запроваджується новий базовий формат виплат.
Із 1 липня для отримувачів допомоги встановлюються три ключові вимоги:
  • особа зобов’язана особисто з’явитися до центру зайнятості на першу консультацію. Дистанційний формат не передбачається. Центр зайнятості також може зобов’язати відвідувати курси, навчання або інші заходи, зокрема якщо раніше умови співпраці не виконувалися;
  • отримувачі допомоги повинні підтверджувати факт подання заяв на вакансії. У разі відсутності співпраці центр зайнятості визначає кількість заяв, строки їх подання та спосіб підтвердження. Вимоги можуть бути посилені;
  • отримувачі повинні приймати «прийнятну роботу». Зокрема, для одиноких осіб передбачається повна зайнятість. Відмова від конкретної пропозиції роботи матиме наслідки.
За матеріалами:
Finance.ua
НімеччинаУкраїнці в НімеччиніСоціальна допомога
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems