Соціальні виплати в Німеччині: скільки платять у 2026 році Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Щомісячні базові виплати не змінилися

Від 1 липня 2026 року в Німеччині офіційно набула чинності реформа соціального захисту. Програму Bürgergeld, яка діяла від 2023 року, замінила нова система — Grundsicherung für Arbeitsuchende (базове забезпечення для осіб, які шукають роботу). Зміни стосуються всіх працездатних отримувачів допомоги за Другим соціальним кодексом Німеччини (SGB II), а отже, і сотень тисяч українців, які отримують виплати через Jobcenter.

Системи базового соціального забезпечення існують майже в усіх країнах Європи, однак працюють за різними правилами. Десь держава виплачує фіксовану суму, в інших країнах допомогу розраховують індивідуально з урахуванням доходів, складу сім’ї, майнового стану та інших обставин.

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За даними Євростату, кількість українських біженців у Німеччині сягнула понад 1,28 млн осіб.

Станом на 2026 рік щомісячні базові виплати не змінилися і становлять:

Категорія Сума Самотня особа, батьки-одинаки, дорослі з неповнолітніми 563 євро Кожен із партнерів у сімейній парі 506 євро Діти 14-17 років 471 євро Молодь віком від 15 до 24 років, яка проживає окремо 451 євро Діти 6-13 років 390 євро Діти до 6 років 357 євро

Ці кошти призначені для покриття основних витрат на харчування, одяг, засоби гігієни, транспорт та інші повсякденні потреби.

Окрім цих сум, держава окремо компенсує обґрунтовані витрати на оренду житла та опалення, а також медичне страхування. Можуть нараховуватися додаткові виплати вагітним, людям з інвалідністю чи одиноким батькам.

Хто має право на отримання Grundsicherung

Подати заявку на базову допомогу у Німеччині можуть:

особи віком від 18 років, які легально проживають у Німеччині;

люди, які не мають достатнього доходу для самостійного забезпечення базових потреб;

особи з повною або частковою втратою працездатності;

громадяни пенсійного віку;

люди з офіційно підтвердженою інвалідністю.

Що потрібно знати українцям у Німеччині

Для українців, які перебувають у Німеччині на підставі тимчасового захисту або іншого законного статусу, реформа означає необхідність уважніше ставитися до вимог Jobcenter.

Особливу увагу варто приділяти відвідуванню призначених зустрічей, участі в інтеграційних програмах та своєчасному інформуванню органів влади про зміни місця проживання, працевлаштування чи сімейного стану.

Попри посилення контролю, Grundsicherung залишається ключовим механізмом соціального захисту для людей, які тимчасово не можуть самостійно забезпечувати власні базові потреби. Водночас нова система дедалі більше орієнтується на стимулювання працевлаштування та фінансової незалежності отримувачів допомоги.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Німеччині близько 5,2 мільйона осіб отримують допомогу Bürgergeld — це люди без роботи або з доходами, яких недостатньо для проживання. Із 1 липня 2026 року правила змінюються: замість чинної допомоги запроваджується новий базовий формат виплат.

Із 1 липня для отримувачів допомоги встановлюються три ключові вимоги:

особа зобов’язана особисто з’явитися до центру зайнятості на першу консультацію. Дистанційний формат не передбачається. Центр зайнятості також може зобов’язати відвідувати курси, навчання або інші заходи, зокрема якщо раніше умови співпраці не виконувалися;

отримувачі допомоги повинні підтверджувати факт подання заяв на вакансії. У разі відсутності співпраці центр зайнятості визначає кількість заяв, строки їх подання та спосіб підтвердження. Вимоги можуть бути посилені;

отримувачі повинні приймати «прийнятну роботу». Зокрема, для одиноких осіб передбачається повна зайнятість. Відмова від конкретної пропозиції роботи матиме наслідки.

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