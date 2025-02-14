Британія посилила санкції проти росії — Finance.ua

Британія посилила санкції проти росії
Уряд Великої Британії у п’ятницю запровадив нові санкції проти трьох російських фізичних і двох юридичних осіб.
Про це йдеться у пресрелізі Офісу впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.
До нового санкційного списку були додані заступник міністра оборони росії Павло Фрадков, син ексгенпрокурора Юрія Чайки — Артем та директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю рф Володимир Селін.
Також до списку обмежувальних заходів включені завод «Киров-Энергомаш» і компанія «Росатом Аддитивные технологии».
Зазначається, що ці фізособи і компанії увійшли до списку через отримання вигоди чи підтримки уряду росії шляхом продовження бізнесу в секторах, що мають стратегічне значення для російської влади.
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