Через зростання цін у Туреччині туристи обирають інші напрямки для відпочинку: куди їдуть — Finance.ua
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Через зростання цін у Туреччині туристи обирають інші напрямки для відпочинку: куди їдуть

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Через зростання цін у Туреччині туристи обирають інші напрямки для відпочинку: куди їдуть
Через зростання цін у Туреччині туристи обирають інші напрямки для відпочинку: куди їдуть
Стрибок цін у Туреччині призвів до того, що країна втрачає популярність серед іноземних туристів, включаючи ключових мандрівників — із Великої Британії та Німеччини.
Про це пише Daily Express, з посиланням на дослідження World Datа.

Причини зниження популярності

За останні п’ять років інфляція у Туреччині зросла на рекордні 310%, що зробило колись дешевий напрямок значно дорожчим, тепер відпочивальники на турецьких курортах отримують менше послуг за власний кошт.
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Починаючи з 1990-х років країна набирала обертів, щоб стати одним із найпопулярніших напрямів для туристів.
Однак зростання цін у Туреччині, економічні труднощі та падіння купівельної спроможності змушують туристів переглядати звичні маршрути.

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Наприклад, за даними експертів John Mason International, ключові для турецького туристичного бізнесу мандрівники все частіше вибирають для відпочинку та тривалого проживання три нові напрямки: Індію, ПАР та Оман.
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За словами виконавчого директора John Mason International Саймона Худа, зміна пріоритетів мандрівників вже помітна і «зсув очевидний: дедалі більше британців прагнуть далекої подорожі за межами Європи».

Індія

З 2023 до 2024 рік кількість переїздів до Індії серед британців зросла на 118%.
Це пояснюється зростаючою економічною роллю країни та культурою, яку знають у всьому світі.
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Експерти зазначають, що міста Мумбаї та Нью-Делі швидко стають регіональними фінансовими центрами із новими кар’єрними можливостями.

Південна Африка

Південна Африка за останній рік стала ще популярнішою — кількість переїздів зросла на 98%.
Привабливість країни обумовлена ​​її природним багатством та доступністю. Місячна оренда житла тут на 65% нижча, ніж у Великій Британії.
Крім того, європейці бачать у країні можливості для відпочинку: екзотична дика природа та численні сафарі недалеко від Йоганнесбурга та Кейптауна цьому сприяють.
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Тому не дивно, що Time Out назвав Кейптаун другим найкращим містом для відвідування минулого року.

Оман

Оман, раніше маловідомий як туристичний напрямок, за останні 18 місяців продемонстрував зростання популярності на 277%.
Завдяки культурним реформам та вигідним умовам для переїзду країна приваблює як туристів, і переселенців.
І ось нещодавно ще один привід розглядати близькосхідну країну як напрям для відпочинку: країна була визнана однією з найбезпечніших у світі.
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