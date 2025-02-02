Українці — серед найактивніших іноземних покупців нерухомості в Туреччині Сьогодні 15:16 — Нерухомість

Українці — серед найактивніших іноземних покупців нерухомості в Туреччині

Українці увійшли до трійки найбільших іноземних покупців нерухомості в Туреччині за підсумками 2024 року, придбавши 1631 об’єкт нерухомості.

Про це свідчать дані Інституту статистики Туреччини (TUIK).

Громадяни яких країн купили найбільше нерухомості

Друге місце зайняли громадяни Ірану з 2166 придбаними об’єктами.

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Лідером серед іноземних покупців залишаються росіяни, які придбали 4867 об’єктів.

Громадяни країни-агресора рф утримують лідерство на ринку нерухомості Туреччини вже третій рік поспіль.

Проте їхня активність помітно знизилася: у 2023 році вони придбали понад 10,5 тис. об’єктів, а у 2022-му, на тлі початку війни в Україні та оголошення мобілізації, — рекордні 16,3 тис. (24% від усіх покупок нерухомості іноземцями протягом року).

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Для порівняння: до повномасштабного вторгнення рф в Україну, у 2021 році росіяни купили 5,4 тис. будинків та квартир у Туреччині.

Наприкінці 2023 року Туреччина збільшила мінімальну вартість нерухомості, необхідну для отримання посвідки на проживання (ВНЖ), до $200 тис.

Раніше мінімальна сума становила $50 тис. для невеликих міст та $75 тис для мегаполісів.

Нагадаємо, у Туреччині станом на початок 2025 року офіційно проживає 31 583 громадянина України.

З цього числа українців 20 543 особи мають короткострокову посвідку, 6 469 осіб зареєстровані через возз’єднання сім’ї, 4 571 — мають інші види посвідок (робочі, студентські та ін.).

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