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Українці — серед найактивніших іноземних покупців нерухомості в Туреччині

Нерухомість
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Українці — серед найактивніших іноземних покупців нерухомості в Туреччині
Українці — серед найактивніших іноземних покупців нерухомості в Туреччині
Українці увійшли до трійки найбільших іноземних покупців нерухомості в Туреччині за підсумками 2024 року, придбавши 1631 об’єкт нерухомості.
Про це свідчать дані Інституту статистики Туреччини (TUIK).

Громадяни яких країн купили найбільше нерухомості

Друге місце зайняли громадяни Ірану з 2166 придбаними об’єктами.
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Лідером серед іноземних покупців залишаються росіяни, які придбали 4867 об’єктів.
Громадяни країни-агресора рф утримують лідерство на ринку нерухомості Туреччини вже третій рік поспіль.
Проте їхня активність помітно знизилася: у 2023 році вони придбали понад 10,5 тис. об’єктів, а у 2022-му, на тлі початку війни в Україні та оголошення мобілізації, — рекордні 16,3 тис. (24% від усіх покупок нерухомості іноземцями протягом року).
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Для порівняння: до повномасштабного вторгнення рф в Україну, у 2021 році росіяни купили 5,4 тис. будинків та квартир у Туреччині.
Наприкінці 2023 року Туреччина збільшила мінімальну вартість нерухомості, необхідну для отримання посвідки на проживання (ВНЖ), до $200 тис.
Раніше мінімальна сума становила $50 тис. для невеликих міст та $75 тис для мегаполісів.
Нагадаємо, у Туреччині станом на початок 2025 року офіційно проживає 31 583 громадянина України.
З цього числа українців 20 543 особи мають короткострокову посвідку, 6 469 осіб зареєстровані через возз’єднання сім’ї, 4 571 — мають інші види посвідок (робочі, студентські та ін.).

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