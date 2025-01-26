У Туреччині офіційно проживає понад 31 тисяча громадян України — Finance.ua
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У Туреччині офіційно проживає понад 31 тисяча громадян України

Світ
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У Туреччині офіційно проживає понад 31 тисяча громадян України
У Туреччині офіційно проживає понад 31 тисяча громадян України
У Туреччині станом на початок 2025 року офіційно проживає 31 583 громадянина України.
Про це розповів Тимчасовий повірений у справах України в Туреччині Олексій Чернишев в коментарі «Укрінформу».
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За його словами, з цього числа українців 20 543 особи мають короткострокову посвідку, 6 469 осіб зареєстровані через возз’єднання сім’ї, 4 571 — мають інші види посвідок (робочі, студентські та ін.).
Найбільше українських громадян проживає в наступних містах країни:
  • Стамбул;
  • Анталія;
  • Мерсін;
  • Елязиг;
  • Ізмір;
  • Анкара;
  • Ескішехір.
На сьогодні в Туреччині діє сім почесних консулів України — в Аланії, Адані, Кутах’ї, Даламані, Бурсі, Чанаккале та Текірдагу. Координація їхньої роботи здійснюється посольством в Анкарі, генконсульством в Стамбулі та консульством в Анталії.
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Нині у Туреччині діє більше 20 офіційно зареєстрованих українських діаспорних організацій, які дозволяють консолідувати українство за кордоном та дієво допомагати нашій державі протидіяти російській агресії.

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За матеріалами:
Укрінформ
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