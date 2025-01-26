У Туреччині офіційно проживає понад 31 тисяча громадян України — Finance.ua

У Туреччині офіційно проживає понад 31 тисяча громадян України Сьогодні 20:21 — Світ

У Туреччині офіційно проживає понад 31 тисяча громадян України

У Туреччині станом на початок 2025 року офіційно проживає 31 583 громадянина України.

Про це розповів Тимчасовий повірений у справах України в Туреччині Олексій Чернишев в коментарі «Укрінформу».

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За його словами, з цього числа українців 20 543 особи мають короткострокову посвідку, 6 469 осіб зареєстровані через возз’єднання сім’ї, 4 571 — мають інші види посвідок (робочі, студентські та ін.).

Найбільше українських громадян проживає в наступних містах країни:

Стамбул;

Анталія;

Мерсін;

Елязиг;

Ізмір;

Анкара;

Ескішехір.

На сьогодні в Туреччині діє сім почесних консулів України — в Аланії, Адані, Кутах’ї, Даламані, Бурсі, Чанаккале та Текірдагу. Координація їхньої роботи здійснюється посольством в Анкарі, генконсульством в Стамбулі та консульством в Анталії.

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Нині у Туреччині діє більше 20 офіційно зареєстрованих українських діаспорних організацій, які дозволяють консолідувати українство за кордоном та дієво допомагати нашій державі протидіяти російській агресії.

Укрінформ За матеріалами:

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