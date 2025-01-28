Де найдорожче та найдешевше житло у Європі (рейтинг) — Finance.ua

Де найдорожче та найдешевше житло у Європі (рейтинг) Сьогодні 14:05 — Нерухомість

Де найдорожче та найдешевше житло у Європі (рейтинг)

Найдорожчими для проживання традиційно визнаються міста Швейцарії. Перші п’ять позицій у рейтингу зайняли: Цюрих, Женева, Базель, Берн.

Про це йдеться в аналізі сервісу Numbeo, пише delo.ua

До ТОП-10 потрапили Рейк’явік (Ісландія), Лондон та міста Норвегії (Тронхейм, Осло та Берген). Повна таблиця тут.

Рейтинг складається на основі декількох показників, серед яких вартість оренди житла, продуктів харчування, цін у ресторанах, на проїзд у транспорті та тарифів на комунальні послуги. Ці показники порівнюються з аналогічними у Нью-Йорку.

Київ опинився на 125-му місці за вартістю життя серед 141 міста у європейських країнах. Окрім нього в списку, який оновлюється кожні пів року, присутні Дніпро (126-е місце), Одеса (130), Львів (131) та Харків (132).

За вартістю витрат на житло

Лідером є Лондон, після якого йдуть Цюрих, Женева, Дублін, Амстердам, Рейк’явік, Базель, Лозанна та Брайтон.

Найдешевшим є житло у містах росії, однак на передостанніх місцях (139 та 140-му) опинилися Одеса та Харків, розташовані порівняно близько до окупованих рф територій і які протягом війни зазнали числених атак з її боку.

За вартістю житла для купівлі у центрі міста, за даними Numbeo, із відривом лідирує все ж Цюрих: на 27 січня вона оцінюється в середньому в 24,28 тисячі євро за квадратний метр.

У Лондоні цей показник становить 19,77 тисячі євро, в Женеві — 18,14, Лозанні — 17,42, Берні — 13,19. Також до десятки потрапили Париж (12,58), Мюнхен (12,35), Люксембург (11,05), Відень (10,26) та Стокгольм (9,96 тисячі євро).

Нагадаємо, протягом 2024 року в Україні ввели в експлуатацію 181 новобудову (358 секцій). Найбільше нових об’єктів здали у Київській області (без урахування Києва) та у Львівській області. Також зріс показник активності відділів продажів новобудов: з 75,4% у 2023 році до 77% на кінець 2024 року.

А от найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом — близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті — 22,5 тисячі.

Довідка Finance.ua:

У 2024 році на Закарпатті відбулися значні зміни на ринку нерухомості. Попит на купівлю житла знизився на 5−8%, а оренда втратила 10% популярності порівняно з попереднім роком.

Як повідомляють аналітики, найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 року. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років.

В столиці, в середньому, квартиру на вторинці можна придбати за 13,5 років (за останній час +4%). А от Житомирі, Рівному і Черкасах відповідно за 10,5, 10,3 та 10,1 року.

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