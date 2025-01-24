Скільки зараз коштує нерухомість на Закарпатті: ціни на житло — Finance.ua

Скільки зараз коштує нерухомість на Закарпатті: ціни на житло Сьогодні 12:06 — Нерухомість

Скільки зараз коштує нерухомість на Закарпатті: ціни на житло

У 2024 році на Закарпатті відбулися значні зміни на ринку нерухомості. Попит на купівлю житла знизився на 5−8%, а оренда втратила 10% популярності порівняно з попереднім роком.

Саме попит на купівлю і вплинув на вартість нерухомості в Західному регіоні, повідомляє « Суспільне ».

За словами рієлторки Антоніни Гери, вартість вторинного житла та оренди в Ужгороді помітно впала. Наприклад, оренда трикімнатної квартири (100−110 кв. м) у 2023 році коштувала близько 800 дол., а у 2024-му році вже знаходилась у діапазоні 600−650 дол.

Первинний ринок

Закарпаття посіло друге місце в Україні за вартістю нових квартир. Середня ціна квадратного метра зросла на 14% та становила 1,171 тис. дол. Для порівняння, у Києві, де ціна найвища (1,342 тис. дол./кв. м), відбулося зниження на 4%. Львівська область, яка посідає третє місце, зафіксувала ріст на 3% (1,09 тис. дол./кв. м).

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Вторинний ринок

Закарпаття стало третім в Україні за вартістю вторинного житла, у середньому:

однокімнатна квартира — 69,28 тис. дол.;

двокімнатна — 82,44 тис. дол.;

трикімнатна — 95 тис. дол.

Ринок оренди

Закарпаття займає 5−7 місця за вартістю оренди в Україні. Так, середні ціни на оренду квартир тут становлять:

однокімнатна квартира — 12,6 тис. грн/місяць;

двокімнатна — 14,9 тис. грн/місяць;

трикімнатна — 20 тис. грн/місяць.

Прогнози на 2025 рік

За словами експертів, у 2025 році вартість нового житла на Закарпатті може зрости на 20−25%. Ціни на вторинне житло залишаться стабільними, проте вартість квартир чехословацького періоду може знизитися до середини року на 15%.

Довідка Finance.ua:

Як повідомляють аналітики ЛУН, середня ціна за квадратний метр в однокімнатці на первинному ринку в Києві складає 53 000 грн в Ужгороді — 46 20 грн. Проте найвищою ціна залишається у Львові — це понад 55 700 грн./кв.м.

Аналітика свідчить, що найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 року. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років.

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