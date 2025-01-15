Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України (інфографіка) — Finance.ua

Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України (інфографіка)

Як повідомляють аналітики, найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 року. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років.

Про це йдеться в аналітиці ЛУН , актуальної на січень 2025 року.

В столиці, в середньому, квартиру на вторинці можна придбати за 13,5 років (за останній час +4%). А от Житомирі, Рівному і Черкасах відповідно за 10,5, 10,3 та 10,1 року.

Ціни на квартири

Нині ціна на 1-кімнатну квартиру на вторинному ринку в Києві та Ужгорожі — від 60 тис. доларів. Найвища залишається у Львові — понад 64 тис. дол.

Далі йдуть Чернівці — 48 тис. дол. за однокімнатну та Луцьк — 45 тис. та Рівне — 43 тис. доларів.

Найнижча ціна в Херсоні та Запоріжжі (18 тис. доларів).

Нагадаємо, протягом 2024 року в Україні ввели в експлуатацію 181 новобудову (358 секцій).

Найбільше нових об’єктів здали у Київській області (без урахування Києва) та у Львівській області. Також зріс показник активності відділів продажів новобудов: з 75,4% у 2023 році до 77% на кінець 2024 року.

Найдорожчим містом для купівлі нового житла залишається Київ: середня вартість квадратного метра становить $1342, що на 4% менше, ніж роком раніше.

На другому місці — Закарпатська область ($1171 за м², +14%), а на третьому — Львівська ($1090 за м², +3%).

Довідка Finance.ua:

Поки ринок купівлі-продажу житла в Україні не відновився до довоєнного рівня, ринок оренди повністю адаптувався до нинішніх умов — попит та ціни стабільно зростають. При цьому, попри тенденцію до повномасштабної війни, вартість оренди в сегменті однокімнатних квартир вища на заході, а не в Києві.

Найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом — близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті — 22,5 тисячі.

житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом — близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті — 22,5 тисячі. У Львові оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 16,9 тисячі гривень. Середня зарплата у місті — 24 тисячі гривень, це друге місце по Україні.

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