Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці — Finance.ua

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Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці

Нерухомість
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Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці
Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці
Аналітичний центр DIM. RIA оприлюднив звіт про ринок нерухомості України за 2024 рік. У дослідженні йдеться про зміни цін на новобудови, вторинне житло та оренду квартир.

Первинний ринок нерухомості

Пропозиція

Протягом 2024 року в Україні ввели в експлуатацію 181 новобудову (358 секцій). Найбільше нових об’єктів здали у Київській області (без урахування Києва) та у Львівській області. Також зріс показник активності відділів продажів новобудов: з 75,4% у 2023 році до 77% на кінець 2024 року.
Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці

Ціни

Найдорожчим містом для купівлі нового житла залишається Київ: середня вартість квадратного метра становить $1342, що на 4% менше, ніж роком раніше.
На другому місці — Закарпатська область ($1171 за м², +14%), а на третьому — Львівська ($1090 за м², +3%).
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Серед районів столиці лідером за ціною є Печерський район ($2695 за м², -0,7% за рік). Найдешевшим районом залишається Деснянський ($909 за м², -4%).
Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці
Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці

Вторинний ринок нерухомості

Пропозиція

Кількість пропозицій на вторинному ринку найбільше зросла у західних областях, а також у Полтавській, Чернігівській і Сумській.
Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці

Ціни

Ціни на вторинне житло зросли майже у всіх регіонах. Найдорожче житло пропонують у Києві: середня вартість однокімнатної квартири становить $79 тис., двокімнатної — $115 тис., трикімнатної — $155 тис. Львівська область займає другу позицію, а Закарпатська та Волинська — третє місце.
У столиці найдорожчий район — Печерський, найдешевший — Деснянський.
Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці
Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці

Ринок оренди

Пропозиція

У 2024 році кількість оголошень щодо оренди житла переважно знизилася. Винятком стали Волинська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Львівська області, де кількість пропозицій зросла. У Києві та Київській області пропозиції скоротилися на 14% і 10% відповідно.
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Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці

Ціни

Скільки коштують квартири в Україні: динаміка цін на первинці та вторинці
Ціни на оренду зросли у більшості регіонів. Найбільше подорожчання однокімнатних квартир зафіксували у Чернівецькій, Івано-Франківській та Київській областях (30−36%).
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