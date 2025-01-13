Законопроєкт, що запровадить нові правила на ринку оренди, повинні ухвалити у 2025 році — Finance.ua

Законопроєкт, що запровадить нові правила на ринку оренди, повинні ухвалити у 2025 році Сьогодні 17:05 — Нерухомість

Законопроєкт, що запровадить нові правила на ринку оренди, повинні ухвалити у 2025 році

Українці просять державу вирішити низку житлових питань, повʼязаних з орендою житла. Йдеться, зокрема, про відсутність соціального орендного житла з доступною орендною платою і державних програм підтримки громадян для оренди житла, незахищені права орендарів, а також те, що більшість договорів оренди укладаються «у тіні».

Про це повідомила голова комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Про це стало відомо під час публічних консультацій, що проводились для створення законопроєкту № 12 377 — «Про основні засади житлової політики».

Він вже зареєстрований 6 січня 2025 року і передбачає створення низки механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло — в тому числі, за рахунок доступної оренди.

Проблематика

За словами Шуляк, під час проведених публічних консультацій щодо доопрацювання законопроєкту «Про основні засади житлової політики» їх учасники — українці, які прагнуть поліпшення своїх житлових умов, вказали на низку найактуальніших проблем, повʼязаних з орендою житла. Список очолили ті, які, на переконання учасників публічних консультацій, дошкуляють громадянам найбільше. Йдеться про:

високу вартість оренди житла;

відсутність соціального орендного житла з доступною орендною платою;

відсутність державних програм підтримки громадян для оренди житла;

недостатню кількість пропозицій на ринку житла;

незахищені права орендарів;

старі немодернізовані будинки, низьку якість житла;

те, що більшість договорів оренди укладаються «у тіні».

Вона додала, що участники публічних консультацій акцентують також на необґрунтовано завищеній вартості ріелторських послуг, незахищеності та неврегульованості ринку орендного житла, на брак фонду соціального житла, а також на необхідність у створенні житлових кооперативів (невеликих, на кілька квартир) і виділення земельних ділянок для будівництва такого житла. Крім цього, українці вказали на необхідність запобіжників, що дозволяють запобігти приватизації соціального житла, а також на важливість створення соціального міксу для підвищення ліквідності житлових комплексів з часткою соціального або доступного орендного житла.

Читайте також Доступна іпотека і соціальні програми: уряд ухвалив законопроєкт про житло

«Всі кошти йдуть на оренду, а їх можна було б інвестувати в придбання житла. Ця фраза постійно лунала під час публічних консультацій. Тож у законопроект заклали можливості для того, щоб виправити це. Так, йдеться про фінансово-кредитні механізми, які дозволять придбати або побудувати собі житло. Серед них пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла, фінансовий лізинг, державно-приватне партнерство для будівництва доступного житла, створення житлових кооперативів», — зауважила Шуляк.

За її словами, також йдеться про фонд соціального житла. З нього можна буде отримати житло у тимчасове користування. Наприклад, взяти в соціальну оренду, або отримати як службове (тобто не у власність — таке житло не можна буде приватизовувати).

Вона повідомила, законопроєкт № 12 377 «Про основні засади житлової політики» має бути ухваленим у Парламенті до 4 кварталу 2025 року. Це — умова отримання Україною коштів за програмою Ukraine Facility, згідно з якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. Причому важливо, зауважила Шуляк, що ці кошти в Україну вже почали надходити.

Зареєстрований законопроєкт розроблено як рамковий. Тобто, він окреслюватиме загальний курс реформи житлової політики, яку і запустить ухвалення документу. Наступні законопроєкти, які керуватимуть реформу покроково, розроблять найближчим часом. Так, вже розпочато роботу над наступним — «Про фонд житла соціального призначення», в якому будуть детально прописані всі моменти, повʼязані з створенням житлового фонду соціального призначення. В документі будуть відповіді на питання, що це за фонд, яке житло туди буде входити, з яких джерел він буде формуватись, на чиєму балансі перебуватиме.

За словами Шуляк, саме з фонду соціального житла надаватиметься житло у так звану соціальну оренду. В основі її механізму — нижча за ринкову ставка оплати, тобто сумісна з рівнем доходів. Ціна оренди може бути прив’язана до різних показників — доходу претендента, середньої ринкової ціни за оренду, а також до характеристик житла та витратності його утримання.

З фонду соціального житла можна буде орендувати житло у декількох форматах. Зокрема, планується запровадити як довгострокову оренду, так і короткострокову. Нардепка наголосила на важливості цього пункту, оскільки громадянам, які претендуватимуть на покращення житлових умов у такий спосіб, перевагою буде не лише доступна ціна, а й довгостроковість орендних контрактів, якщо порівнювати з приватними власниками.

Згідно з попередніми напрацюваннями, може бути передбачено два формати оренди в залежності від доходу орендаря. Тобто певний відсоток ринкової вартості платитиме громадянин, а іншу частину буде субсидіювати держава. Більше того, можуть запровадити навіть можливість державної компенсації за оренду житла.

«В ЄС, звідки і запозичили цю практику і активно її адаптовуємо під українські реалії, серед механізмів формування орендної плати соціального житла виділяють дохід орендаря і умови, які існують на ринку. Тобто, орендна ставка там залежить від доходу наймача та може бути навіть нижчою, ніж витрати на його фактичне утримання. Водночас, орендна ставка залежить і від ринкової ціни на таке житло, та розраховуються як фіксований відсоток від аналогічної вартості на ринку. Наприклад, вартість може складати лише 65% від середньої ціни оренди в приватних власників», — резюмувала Шуляк.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.