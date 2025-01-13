Житлова реформа потрібна вже багато років, а вимога Ukraine Facility може стати пусковим механізмом, — Шуляк Сьогодні 09:11

Житлова реформа потрібна вже багато років, а вимога Ukraine Facility може стати пусковим механізмом, — Шуляк

Україна зобовʼязана розпочати реформу житлової політики, яка вирішить житлову проблему українців, що десятиліттями стоять у квартирних чергах, до кінця року. За умовами програми Ukraine Facility, кошти за якою вже надходять в Україну, днями зареєстрований законопроект № 12 377 має пройти через сесійну залу до 4 кварталу 2025 року.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Читайте також Доступна іпотека і соціальні програми: уряд ухвалив законопроєкт про житло

За її словами, урядовий законопроект «Про основні засади житлової політики» — № 12 377, було зареєстровано 6 січня 2025 року. Він передбачає створення низки механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло. Зробити це можна буде за допомогою кількох інструментів.

«По-перше, йдеться про фінансово-кредитні механізми, які дозволять придбати або побудувати собі житло. Серед них пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла, фінансовий лізинг, державно-приватне партнерство для будівництва доступного житла, створення житлових кооперативів.

По-друге, йдеться про фонд соціального житла. З нього можна буде отримати житло у тимчасове користування. Наприклад, взяти в соціальну оренду, або отримати як службове (тобто не у власність — таке житло не можна буде приватизовувати)", — зауважила Шуляк.

Читайте також Що буде з цінами на житло: думки експертів

Водночас вона наголосила: зареєстрований законопроект розроблено як рамковий. Тобто, він окреслюватиме загальний курс реформи житлової політики, яку і запустить ухвалення документа. Наступні законопроєкти, які керуватимуть реформу покроково, розроблять найближчим часом.

Так, вже розпочато роботу над наступним — «Про фонд житла соціального призначення», в якому будуть детально прописані всі моменти, повʼязані з створенням житлового фонду соціального призначення. В документі будуть відповіді на питання, що це за фонд, яке житло туди буде входити, з яких джерел він буде формуватись, на чиєму балансі перебуватиме.

Шуляк підкреслила: законопроєкт має бути ухваленим у парламенті до 4 кварталу 2025 року. Це — умова отримання Україною коштів за програмою Ukraine Facility, згідно з якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. Причому, важливо, зауважила Шуляк, що ці кошти в Україну вже почали надходити.

«Як ми вже бачимо, здебільшого законопроєкти з поміткою Ukraine Facility проходять через сесійну залу досить швидко — щодо них не виникає якихось суттєвих заперечень. Всі розуміють, що у разі невиконання Україною зобовʼязань, прописаних у Ukraine Facility, ми не зможемо отримати кошти, які необхідні для нашого відновлення. Тож сподіваюсь, що і у законопроєкта № 12 377, який запустить реформу житлової політики, немає інших варіантів», — резюмувала Шуляк.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.