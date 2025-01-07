Що буде з цінами на житло: думки експертів — Finance.ua

Що буде з цінами на житло: думки експертів
У 2023 році багато експертів говорили про вихід із кризи, що почався. Тоді пішло збільшення попиту на житло, особливо у західній частині країни. Це дозволило запустити багато заморожених із початку війни будівельних майданчиків і дало поштовх появі нових проєктів.
Але вже у 2024 році позитивні тенденції пішли на спад. Попит на квартири, попри державні програми пільгового кредитування «єОселя» та житлові сертифікати «єВідновлення», почав знижуватися. Причому у всій країні, включаючи західні області.
Експерти називають відразу декілька причин спаду.
По-перше, у 2024 році вже не було ефекту низької порівняльної бази, як у 2023-му. «Позаторік ринку було нескладно зростати в цифрах, адже статистику порівнювали з 2022 роком, а після початку війни будівельна галузь та угоди на вторинному ринку на декілька місяців взагалі були паралізованими», — каже Піта.
По-друге, за словами Ірини Міхальової, одним із найсерйозніших викликів для ринку нерухомості у 2024 році виявилося «напружене інформаційне тло».
«Потенційні покупці житла опинилися у ситуації цілковитої невизначеності. Фактично весь рік потрібно було на щось чекати — то в якій редакції ухвалять закон про мобілізацію, то чим закінчаться вибори в США, і, головне, — що буде з „воєнними“ перспективами. Кожен такий „інформпривід“ змушував покупців „завмирати“, відкладаючи рішення щодо придбання нерухомості на потім. Особливо яскраво ця тенденція проявилася в сегменті нерухомості бізнес-класу», — зазначає Міхальова.
Забудовники кажуть, що продажі житла у 2024 році рухали здебільшого державні програми — «єОселя» та «єВідновлення». «Насамперед йдеться про житло комфорт-класу. Купували його здебільшого учасники програми „єОселя“ та ті, хто оформив розстрочку від забудовника. Частка клієнтів, які купують квартири з повною передоплатою, є вкрай незначною», — зазначила Міхальова.
На столичній вторинці, за словами Ірини Луханіної, швидко продавалися лише квартири, за якими власники були готові до торгу, а також «унікальне» житло, наприклад, у затребуваному ЖК, із хорошими ремонтами тощо.
Ще гірші справи в регіонах, наближених до зони бойових дій.
Як розповів директор філії харківської оціночної компанії «Аргумент» Євген Добровольський, у 2024 році попит на житло у їхньому регіоні суттєво впав.
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«Але пропозицій теж небагато. Серед власників майже немає бажаючих продавати житло за поточними цінами, багато хто розраховує на припинення бойових дій та зростання цін на нерухомість. А доки цього не сталося — просто „консервують“ об’єкти. Тому угод було вкрай мало, а ті, що все ж таки відбувалися, укладалися за цінниками на 30% нижче, ніж у 2023 році. Причому „єОселя“ та „єВідновлення“ теж фактично не працювали і на ринок практично не впливали. Первинка також майже зупинилася — не добудовували навіть об’єкти, які раніше почали», — розповів Добровольський.
Розмірковуючи про попит на житло, Ірина Міхальова каже, що він і надалі сильно залежатиме від економічної та політичної ситуації у країні. «Правило — що більше спокою в інформаційному полі, то більше людей готові вкладатися в придбання квартир, — стосується насамперед інвестиційного житла. Українці, для яких гостро стоїть питання придбання квартири для себе, наприклад, внутрішні переселенці, орієнтуватимуться, головним чином, на державні програми з пільгової іпотеки та компенсації за зруйноване житло. І тут все залежить від фінансування та умов за держпрограмами», — каже Міхальова.
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