На ринку нерухомості бум будівництва нового житла: лідери серед регіонів — Finance.ua

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На ринку нерухомості бум будівництва нового житла: лідери серед регіонів

Нерухомість
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На ринку нерухомості бум будівництва нового житла: лідери серед регіонів
На ринку нерухомості бум будівництва нового житла: лідери серед регіонів
У першому кварталі 2025 року в Україні розпочалося будівництво 22 698 нових квартир. Загальна площа майбутнього житла становить 1,4 млн кв. м. Це на 35% квартир більше, ніж за той же період торік.
Про це повідомляє ЛУН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Лідери за темпами будівництва

Найбільше нового житла почали будувати в Київській області — 9 292 квартири загальною площею 594,6 тис. квадратних метрів. Це найбільший обсяг серед усіх регіонів.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
На другому місці Львівська область. Тут за перші три місяці року стартувало будівництво 3 067 квартир на 247,9 тис. «квадратів».
Столиця замикає трійку лідерів. У Києві почали зводити 1 711 нових квартир, їхня загальна площа 145,3 тис. кв. м.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Також серед лідерів:
  • Івано-Франківська область — 1530 квартир;
  • Вінницька — 973;
  • Закарпатська — 968;
  • Чернівецька — 965;
  • Волинська — 923.

Порівняння з 2024 роком

У першому кварталі 2024 року в Україні розпочалося будівництво 16 693 квартир, а загальна площа складала 919,1 тис. кв. м.
Таким чином кількість нових квартир зросла приблизно на 35%, а площа — майже на 52%.

Що це означає

Фахівці ЛУН відзначають, що такі показники можуть свідчити про пожвавлення девелоперської діяльності. Відповідно, у найближчі 2−5 років варто очікувати збільшення пропозиції житла на ринку.
Як раніше розповіла президентка Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога, через російські обстріли, пошкодження енергетичної інфраструктури та часті відключення світла українці віддають перевагу невеликим будинкам за містом замість квартир. Вони встановлюють компактні будинки «під ключ» із сонячними панелями, прагнучи повної автономії й незалежності від комунальних мереж.
Попри регулярні обстріли та складну безпекову ситуацію, вартість житла в більшості українських міст продовжує зростати. Проте на первинному ринку є два винятки — Запоріжжя та Кропивницький, де зафіксовано зниження цін.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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