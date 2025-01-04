Попит на житло в Україні: вторинний ринок зростає, первинний — стагнує Сьогодні 10:10 — Нерухомість

Попит на житло в Україні: вторинний ринок зростає, первинний — стагнує

Попит на житло в Україні поступово відновлюється. Однак на вторинному ринку спостерігається зростання, тоді як первинний ринок продовжує залишатися на низькому рівні.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Нацбанку.

Вторинний ринок

За 11 місяців 2024 року на вторинному ринку житла кількість угод збільшилася на 14% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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Проте кількість угод все ще становить лише 70% від довоєнного рівня.

У перші три квартали 2024 року близько 60% угод на ринку житла стосувалися квартир, решта — приватних будинків.

Найбільшим попитом користуються невеликі, дешевші квартири середньою площею 48 кв. м, а будинки — 71 кв. м.

Більшість угод припадає на житло старше 35 років, і 78% угод укладаються поза обласними центрами, переважно на заході України.

Первинний ринок

Попит на первинне житло залишається низьким через більші ризики.

Кількість угод на первинному ринку майже не змінилася порівняно з 2023 роком, і не перевищувала п’ятої частини довоєнного рівня.

У першому півріччі 5% угод укладалися із залученням іпотеки, але надалі ця частка знизилася до 4%, що співмірно з показниками 2021 року.

Майже половину всіх кредитів з початку року банки видали на об’єкти у Києві та Київській області.

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Зниження ролі іпотеки пояснюється сповільненням програми «єОселя» через зміну її дизайну та обмеженість ресурсів.

Будівництво нового житла в Україні триває повільно через брак ресурсів, зокрема робочої сили.

У західних регіонах активніше будуються нові об’єкти, а в Києві добудовуються черги існуючих комплексів. Кількість черг на житлові комплекси зросла на 10% з початку 2024 року.

Цінова динаміка

Ціни на нерухомість на вторинному ринку залишаються стабільними або знижуються, залежно від регіону, в той час як на первинному ринку відзначається зростання вартості, особливо в західних областях, де будівництво активніше.

В останні пів року оренда дорожчала співмірно з вартістю житла. Показник «ціна до оренди» (ціна купівлі квартири до річної оренди) у Києві залишався на рівні 10х.

Це близько до довгострокового середнього рівня та означає, що купівля житла є гарною альтернативою оренді.

З огляду на зростання доходів цінові умови придбання житла зараз є сприятливішими, ніж перед війною.

Показник «ціна до доходу» (ціна купівлі квартири до щорічного доходу) повернувся до історичних мінімумів кінця 2021 року. У середньому на придбання 70 кв. м житла у Києві родина із 1.1 працевлаштованим витрачає еквівалент свого 10-річного доходу. Утім безпекові ризики стримують від придбання житла.

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