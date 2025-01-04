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Попит на житло в Україні: вторинний ринок зростає, первинний — стагнує

Нерухомість
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Попит на житло в Україні: вторинний ринок зростає, первинний — стагнує
Попит на житло в Україні: вторинний ринок зростає, первинний — стагнує
Попит на житло в Україні поступово відновлюється. Однак на вторинному ринку спостерігається зростання, тоді як первинний ринок продовжує залишатися на низькому рівні.
Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Нацбанку.

Вторинний ринок

За 11 місяців 2024 року на вторинному ринку житла кількість угод збільшилася на 14% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
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Проте кількість угод все ще становить лише 70% від довоєнного рівня.
У перші три квартали 2024 року близько 60% угод на ринку житла стосувалися квартир, решта — приватних будинків.
Найбільшим попитом користуються невеликі, дешевші квартири середньою площею 48 кв. м, а будинки — 71 кв. м.
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Більшість угод припадає на житло старше 35 років, і 78% угод укладаються поза обласними центрами, переважно на заході України.

Первинний ринок

Попит на первинне житло залишається низьким через більші ризики.
Кількість угод на первинному ринку майже не змінилася порівняно з 2023 роком, і не перевищувала п’ятої частини довоєнного рівня.
У першому півріччі 5% угод укладалися із залученням іпотеки, але надалі ця частка знизилася до 4%, що співмірно з показниками 2021 року.
Майже половину всіх кредитів з початку року банки видали на об’єкти у Києві та Київській області.
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Зниження ролі іпотеки пояснюється сповільненням програми «єОселя» через зміну її дизайну та обмеженість ресурсів.
Будівництво нового житла в Україні триває повільно через брак ресурсів, зокрема робочої сили.
У західних регіонах активніше будуються нові об’єкти, а в Києві добудовуються черги існуючих комплексів. Кількість черг на житлові комплекси зросла на 10% з початку 2024 року.

Цінова динаміка

Ціни на нерухомість на вторинному ринку залишаються стабільними або знижуються, залежно від регіону, в той час як на первинному ринку відзначається зростання вартості, особливо в західних областях, де будівництво активніше.
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В останні пів року оренда дорожчала співмірно з вартістю житла. Показник «ціна до оренди» (ціна купівлі квартири до річної оренди) у Києві залишався на рівні 10х.
Це близько до довгострокового середнього рівня та означає, що купівля житла є гарною альтернативою оренді.
З огляду на зростання доходів цінові умови придбання житла зараз є сприятливішими, ніж перед війною.
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Показник «ціна до доходу» (ціна купівлі квартири до щорічного доходу) повернувся до історичних мінімумів кінця 2021 року. У середньому на придбання 70 кв. м житла у Києві родина із 1.1 працевлаштованим витрачає еквівалент свого 10-річного доходу. Утім безпекові ризики стримують від придбання житла.
За матеріалами:
Finance.ua
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