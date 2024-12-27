Чому готові квартири у 2024 році брали охочіше: аналіз цін в різних містах (інфографіка) — Finance.ua

Чому готові квартири у 2024 році брали охочіше: аналіз цін в різних містах (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Нерухомість

Чому готові квартири у 2024 році брали охочіше: аналіз цін в різних містах (інфографіка)

Третій рік функціонування українського ринку нерухомості в умовах війни минає — і потребує обговорення. Finance.ua поговорив з керівниками рієлторських компаній та агентств нерухомості, щоб зрозуміти, як вони бачать основні тенденції 2024 та очікування на 2025.

Про це йдеться в нашій статті:

Цього року продаж на вторинному ринку було більше. Ринок був активнішим, ніж у 2023-му. Кількість угод зросла орієнтовно на 10%.

Як повідомляє Олексій Холмецький, генеральний директор рієлторської компанії «Золоті Ворота» (м. Київ), покупці мали свої вимоги: «щоб не дуже стара, в нормальному стані, щоб у будинку працювали ліфти на генераторі, а у квартирі був встановлений інвертор для безперебійного забезпечення світла та інтернету». Останні характеристики впливали на швидкість продажу.

Купували як великі, так й малі, однак традиційно витребуваними залишалися 1-кімнатні квартири. Саме на їхньому прикладі проаналізуємо, як змінювалися у 2024 році ціни у різних містах України.

З даних ЛУН можна зробити такі висновки:

Київ

Ціни на початку року зросли, а потім, знизившись у квітні (до 62 тис. дол.), далі вийшли на плато — на рівні 60 тис. дол. Це може свідчити про радше певну невизначеність, ніж повну стабілізацію ситуації. Столиця, з її великими можливостями й доволі надійною ППО, не втратила інвестиційної привабливості.

Львів

Ціни взимку та навесні зазнали коливань (60 тис. — 62 тис. — 61 тис.), а від травня переважно зростали. Це пов’язано з високим попитом на житло у цьому місті, яке вважається відносно безпечним.

Ужгород

Ціни впродовж року суттєво коливалися: від 52 700 дол. (у березні) до 57 тис. дол. (у травні). Наприкінці року є незначне зростання проти початку року (≈2,08%), що свідчить про стабільні міграційні процеси та пошук безпечнішого житла.

Харків

Ціни від січня до червня поступово знижувалися, а від червня зафіксувалася рекордно низька ціна (20 тис. дол.). Даються взнаки наслідки війни.

Одеса

Від початку року спостерігалося переважно зниження цін до 36 тис. дол. у серпні та вересні з подальшим невеликим відновленням до 38 тис. доларів у листопаді. Від початку до кінця року відбулося загальне зниження ринкової вартості на 4,76%. І це теж про обстріли.

Рівне

У всеукраїнському масштабі це місто-рекордсмен у зростанні цін — рівненські ціни додали за рік 21,6%, що пов’язано з перерозподілом попиту з інших західноукраїнських міст (Львів, Ужгород).

Тож, динаміка різноманітна і залежить від геополітичної ситуації, економічних умов, міграційних процесів, про що й мовлять експерти.

Найдорожче у нас зараз Львів та Ужгород. Насправді в Києві ціни більш-менш комфортні, як для столиці", каже Олексій Холмецький, («Золоті Ворота», м. Київ)

З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.