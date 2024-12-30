Подобова оренда: попит, пропозиція та сезонні тенденції у 2024 році — Finance.ua

Подобова оренда: попит, пропозиція та сезонні тенденції у 2024 році Сьогодні 21:10 — Особисті фінанси

Подобова оренда: попит, пропозиція та сезонні тенденції у 2024 році, freepik

У 2024 році за період січень-жовтень попит на подобову оренду зріс на 19,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Пік припадає на літній сезон (червень-серпень) завдяки відпусткам. З вересня попит поступово знижується, але до кінця року знову зростає через підготовку до зимових свят.

Про це йдеться у дослідженні «OLX Нерухомість».

Основними драйверами попиту є: внутрішній туризм, відрядження, потреба у житлі захисників і захисниць та зустрічі з рідними в різних містах.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Кількість оголошень на подобову оренду квартир по Україні залишилася незмінною, натомість число відгуків зросло на 8%, а медіанна ціна на 6% до 850 грн. Пропозиції щодо подобової оренди будинків збільшилися на 16%, кількість відгуків на них — на 9%. Значно зросла медіанна вартість — на 20% та становить 3000 грн за добу.

Інфографіка: OLX Нерухомість

У 2024 році вартість подобової оренди квартир зросла в багатьох обласних центрах, хоча в окремих містах залишилася на рівні 2023 року. Найбільше зростання зафіксовано в Сумах (+13%), Полтаві (+13%), Черкасах (+11%) та Харкові (+10%). Це переважно міста поблизу лінії фронту, які стають місцем зустрічей для рідних.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Вартість на подобову оренду будинків у 2024 році знизилася в багатьох обласних центрах на відміну від квартир. Проте все ж значне подорожчання було зафіксовано в Івано-Франківську (+52%), Чернігові (+47%), Тернополі (+40%) та Кропивницькому (+32%). В Києві, Львові та Одесі зростання від 8% до 20%.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Попит по містах зростав упродовж всього року, але Одеса побила всі рекорди в літній період з червня по серпень, сягнувши рекордних приростів у червні та липні — +285% та +186%, відповідно. Українці попри небезпеку обстрілів поїхали до моря. Число відгуків на 1 оголошення подобової оренди в Одесі досягло значення 178 — у липні та 210 — у серпні 2024.

Також варто відзначити значний приріст у липні (+45%) у Львові до аналогічного місяця 2023 року. Це може бути пов’язано з тим, що багато українців, подорожуючи за кордон, зупиняються у місті.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.