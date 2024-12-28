Первинний ринок: між приватними будинками та (не)надійними забудовниками — Finance.ua

Первинний ринок: між приватними будинками та (не)надійними забудовниками Сьогодні 10:00 — Нерухомість

Первинний ринок: між приватними будинками та (не)надійними забудовниками

Ринок нової житлової нерухомості живий. Про це свідчать дані Державної служби статистики України щодо періоду 2022−2024.

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами (за періоди від початку року):

Більші темпи зростання ринку приватних житлових будинків

У 2022−2023 роках приріст одноквартирних будинків — 21,6%, тоді як багатоквартирних лише 5,8%. У 2023−2024 роках цей тренд зберігся: приріст одноквартирних будинків досягнув 61,9%, тоді як багатоквартирних лише 5,2%. Тож, попит на приватні будинки високий і зростає набагато швидше, ніж на багатоквартирне житло.

Коли у 2023 люди пережили перші хвилі блекаутів у квартирах, у них з’явився острах за свої родини, маленьких діток. Це відчуття, що ти не автономний і нічого не можеш вдіяти. Що робити? Бігом шукати будинок. Та будинки різні: є, умовно кажучи, по 40 тис. доларів, а є по 400.

Будівництво нових багатоповерхівок в умовах кризи довіри до забудовників

Експерти наголошують: «будинок на дровах» сьогодні нікому не цікавий — люди обирають максимально якісне та нове житло, роблять ремонти; їх цікавить зручна розв’язка та інфраструктура. Тож, запит на нові квартири в багатоповерхівках є, але гірше з перебігом будівництв та довірою до забудовників.

«Раніше вкладали кошти в новобудови — зараз із цим біда. Дуже погано будують і ще гірше здають» — Андрій Романов — директор АН «КиївДімСервіс» (м. Київ).

І це демонструють цифри. Зростання кількості багатоквартирних будинків є стабільним, але повільним: упродовж 2022−2023 та 2023−2024 років приріст залишається майже на одному рівні: 5,8% і 5,2% відповідно. Це свідчить і про труднощі бізнесу, і про кризу довіри до забудовників після падіння таких гігантів, як Київміськбуд чи «Аркада». Наприклад, на гугл-картах переважають оцінки до 4,0 та відповідні коментарі щодо ЖК у Києві.

У цій ситуації держава намагається вдихнути життя в первинний ринок. Мінекономіки повідомляє: в 2024 році за програмою «єОселя» видано 1 821 кредит на придбання житла у забудовника, що становить 23,8% від загальної кількості кредитів. Кількість виданих іпотек на первинному ринку житла збільшується, адже Уряд змінив вектор програми для стимулювання розвитку будівельної галузі.

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