Оренда житла в Польщі: актуальні ціни в популярних містах — Finance.ua
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Оренда житла в Польщі: актуальні ціни в популярних містах

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Оренда житла в Польщі: актуальні ціни в популярних містах
Оренда житла в Польщі: актуальні ціни в популярних містах
Майже мільйон українців виїхали до сусідньої країни та вирішили там залишитися. Одна із причин, чому обирають Польщу — близькість до України та можливість приїхати додому за потреби.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
До того ж ще до війни багато українців працювали у Польщі, а тому ті, хто виїхали через війну, могли дізнатися через знайомих, де краще знайти роботу чи орендувати житло. Ще однією причиною називають «схожість» та «зрозумілість» польської мови стосовно української.
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Вартість оренди житла, за даними Numbeo, в середньому становить від 560 до 700 євро для однокімнатної квартири та від 900 до 1 150 євро для трикімнатної.
Якщо говорити про найпопулярніші міста, то оренда однокімнатної квартири становитиме:
  • у Варшаві — 550−850 євро,
  • у Кракові — 450−600 євро,
  • у Ґданську — 450−650 євро,
  • у Вроцлаві — 450−600 євро,
  • у Лодзі — 300−450 євро.
Чи не найбільше українців налічується у столиці Польщі — Варшаві. Тут широкий вибір житла, можливостей кар’єрного зростання та престижної заробітної плати, а також отримання якісних послуг. Разом з тим це місто, так само як і Краків, вважається одним із найдорожчих міст для життя. Українці також часто обирають для проживання Лодзь, Вроцлав та Люблін.
Щодо подобової оренди житла, то ціни у Польщі досить доступні. Наприклад, зупинитися на ніч у хостелі Варшави можна за 35−90 євро, а в готелі за 70 — 120 євро. А за апартаменти у Любліні на добу доведеться заплатити близько 70 євро.

Довідка Finance.ua:

  • Європа посилює вимоги щодо короткострокової оренди житла: Польщі рекомендовано почати з трьох простих кроків.
  • Оренда житла в Польщі має свої особливості, які важливо знати як місцевим жителям, так і іноземцям. Це стосується типів договорів, прав та обов’язків наймачів житла і орендодавців.

Детальніше про вартість оренди в інших містах Європи читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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