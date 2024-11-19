У Польщі змінять умови оренди житла на вимогу ЄС — Finance.ua

У Польщі змінять умови оренди житла на вимогу ЄС Сьогодні 19:47 — Світ

У Польщі змінять умови оренди житла на вимогу ЄС

Європа посилює вимоги щодо короткострокової оренди житла: Польщі рекомендовано почати з трьох простих кроків.

Про це пише inpoland.net.pl.

У багатьох європейських країнах короткострокова оренда стрімко набирає популярності. Її сприймають як одну з головних причин житлової кризи, в тому числі зростання цін на оренду, тому в Європі вводять обмеження.

Експерти говорять, для того, щоб запроваджувати обмеження, потрібно попрацювати над трьома речами:

створити реєстр такого житла,

регулювати таке житло,

і визначити термін «короткострокової оренди».

На думку фахів, потім буде видно, чи термін у 90 днів є достатнім чи довгим. Однак це теж дозволить вивести із сірої зони те житло, за оренду якого зараз не сплачуються податки.

Проблема короткострокової оренди житла є досить гострою, оскільки жителі великих міст і туристичних центрів борються з недобросовісною конкуренцією з боку платформ оренди і мають проблеми зі здачею квартири в оренду на більш тривалий термін.

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Квартири, які здаються в оренду на нетривалий термін, де-факто «незаконно використовуються як готельні номери». Однак діяльність готелів у Польщі регулюється та вимагає певних вимог щодо протипожежних правил, шляхів евакуації та санітарних відділів.

Щоб обмежити негативні наслідки розвитку ринку короткострокової оренди, одні країни запровадили обов’язковість отримання ліцензії чи дозволу, інші запровадили спеціальні реєстри, треті обмежили максимальну кількість днів у році, протягом в яких можна зняти квартиру на короткий термін. Польща також запровадить такі обмеження.

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