Київ відстав від трьох регіонів за активністю будівництва житла у 2024 році — Finance.ua

Київ відстав від трьох регіонів за активністю будівництва житла у 2024 році Сьогодні 19:10 — Нерухомість

Київ відстав від трьох регіонів за активністю будівництва житла у 2024 році

У 2024 році активність будівництва в Україні усе ще залишається вдвічі нижчою, ніж у довоєнні 2020−2021 роки. Кардинально змінилась і мапа найактивніших будівельних регіонів.

Про це заявив менеджер з розвитку бізнесу в ЛУН Олександр Павлов під час зустрічі аналітиків RED by ЛУН «Підсумки року-2024», передає Delo.ua.

У десятці лідерів регіонів за показниками старту нових проєктів на первинному ринку житла раніше виступали столиця та міста-мільйонники на сході та півдні України. Щокварталу запускалось в середньому 100−107 житлових комплексів.

Сьогодні цей показник кращий, ніж у 2022 році, проте удвічі нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення, — 58 ЖК.

Інфографіка: ЛУН

«Якщо порівнювати показники у абсолютних даних, у 2021 році стартувало 429 ЖК, у 2022 році відбулось на 62% падіння — почались роботи на 162 майданчиках. Проте у 2023-му показник зріс на 30% - до 211 ЖК. По стартах проєктів 2024 рік буде ідентичний до 2023-го», — наголосив представник ЛУН.

Загалом з початку війни стартували продажі у 479 ЖК, що «свідчить про те, що ринок є, і він активний», наголосив Олександр Павлов.

Інфографіка: ЛУН

За даними Держстату, у 2024 році було введено в експлуатацію за результатами трьох кварталів 6,74 мільйони квадратних метрів житла — це на 24% більше, ніж попереднього року.

Топ-5 регіонів, де найбільше будують

За даними ЛУН, за час повномасштабної війни найбільше ЖК стартувало у Львівській області. З великим відривом на другому місці Київ та область. У п’ятірки найактивніших у будівництві увійшли також Закарпатська, Тернопільська та Івано-Франківська області.

Інфографіка: ЛУН

Проте якщо за цим показником розглядати лише підсумки 2024 року, п’ятірка лідерів залишається, проте Київ опиняється аж на четвертому місці.

Інфографіка: ЛУН

«Тобто на Львівщині, в Ужгороді та Івано-Франківську стартувало більше проєктів, ніж у Києві та області», — наголосив Павлов.

У 2024 році стартувало будівництво 145 нових ЖК. Половина з них у Львові і лише близько 15% в Києві та області.

Наскільки вчасно здають в експлуатацію житлові об’єкти під час війни

З 1597 черг, введення в експлуатацію яких припало на рік повномасштабного вторгнення (з ІІ кварталу 2022 по ІІІ кв. 2023) на сьогодні здані лише 42% (58% наразі не здані).

Інфографіка: ЛУН

15% вдалося вкластися в запланований термін. 13% здані з перенесеною датою. Проте 30% об’єктів залишаються у зоні ризику як черги, введення в експлуатацію яких перенесено на невідомий термін.

Ціни на первинному ринку житла станом на грудень 2024

Топ-5 міст за цінами на первинному ринку житла вже другий рік поспіль очолює Львів. За ним слідує Київ, після якого йдуть Ужгород, Дніпро та Одеса.

Інфографіка: ЛУН

Якщо оцінювати середні ціни на первинці, у всіх західних регіонах України прослідковується зростання. У Києві вартість житла у новобудовах зазнала незначного коливання і на кінець року демонструє той самий показник, що й у грудні 2023 — $1270 дол. за квадратний метр (рік тому $1280). Так само стабільною залишається протягом року ціна за метр у Одесі.

Водночас у Львові вартість житла підросла у липні, далі відкоригувалась, давши у підсумку зростання 1,5% - до $1320 за квадрат.

«Івано-Франківськ у ціні зростає постійно під час війни. Можливо, це пов’язано з тим, що стартові ціни були не на стільки високі, як в інших регіонах. За останні півроку у доларі вартість квадратного метру тут зросла на 4%, у підсумку за рік — на 8%», — наголосив Павлов.

Інфографіка: ЛУН

Та попри те, що вартість квадратного метра на первинному ринку у Львові найвища, водночас, якщо порівнювати ціни на найдешевшу квартиру у кожному місті, тут усіх випереджає Київ із цінником — $71 тисяча.

При цьому, за даними ЛУН, у Львові найдешевше можна купити квартиру за майже на 20% нижчу ціну — за $65 тисяч. У порівнянні з Івано-Франківськом чи Тернополем у Києві найдешевша квартира удвічі дорожча.

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