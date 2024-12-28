Коли і як можна продати успадковану квартиру — Finance.ua

Коли і як можна продати успадковану квартиру Сьогодні 16:45 — Нерухомість

Коли і як можна продати успадковану квартиру

Після смерті родича, якщо в заповіті зазначено, кому переходить майно, спадкоємець має офіційно прийняти спадщину та оформити право власності на нерухомість.

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Прийняти спадщину потрібно впродовж шести місяців після смерті заповідача. Спадкоємець подає заяву до нотаріуса, який відкриває спадкову справу. На цьому етапі продаж нерухомості ще не можливий. Для оформлення права власності на нерухомість нотаріус має отримати такі документи:

заповіт;

свідоцтво про смерть заповідача;

документ, що підтверджує родинний зв’язок із померлим.

Якщо нерухомість успадковує кілька осіб, вона ділиться між ними порівну, або може бути укладена угода про компенсацію. Після шести місяців спадкоємець отримує свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує його право володіння майном. Тепер можна продавати, дарувати чи залишати нерухомість.

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Які документи потрібні для продажу успадкованої нерухомості

Після реєстрації права власності спадкоємець може продавати нерухомість. Для цього необхідно підготувати такі документи:

свідоцтво про право на спадщину;

довідка про зареєстрованих осіб у приміщенні;

паспорт власника (якщо є співвласники, то і їх паспорти);

дозвіл органів опіки, якщо в приміщенні зареєстровані неповнолітні.

Продавець також передає покупцеві технічну документацію на об’єкт та довідку про сплату комунальних послуг.

Які податки потрібно заплатити

Під час продажу успадкованої нерухомості діють пільгові умови. Згідно з Податковим кодексом України, дохід від продажу спадкової нерухомості не оподатковується, незалежно від строку володіння. Це означає, що спадкоємець може продати нерухомість одразу після оформлення права власності без сплати податків.

Але якщо протягом року продається більше одного об’єкта нерухомості, на другий і наступні продажі поширюються загальні норми оподаткування. Перша угода за звітний період не оподатковується, а за наступні потрібно буде сплатити відсотки.

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