Мінрозвитку зобовʼяже встановлювати індивідуальні теплові пункти в будівлях

Нерухомість
Уряд підтримав Законопроєкт, який передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання.
Як пише Міністерство розвитку громад і територій, це рішення стане важливим кроком до модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності.

Що це таке

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) — це компактний автоматизований комплекс, який встановлюється безпосередньо в будинку і регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього об’єкта. Він отримує теплоносій із центральної мережі й через теплообмінники передає тепло системам опалення та гарячого водопостачання будівлі.
ІТП забезпечуватимуть будинки стабільним опаленням і гарячою водою, дозволять гнучко регулювати споживання теплової енергії та знижувати рахунки мешканців.
«Сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам — зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною. Ми говоримо про масштабне впровадження технологій, які змінюють якість життя українців. Енергоефективність має стати невідʼємною частиною комплексного підходу до формування інфраструктури»,
зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України-Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Встановлення індивідуальних теплових пунктів стане ключовим елементом модернізації систем централізованого опалення. ІТП будуть обов’язковими для всіх будівель, підключених до централізованого опалення, а обслуговуватимуть їх теплотранспортуючі організації. Це дозволить знизити втрати, оптимізувати споживання й підвищити якість послуг для людей.
Законопроєкт також передбачає удосконалення порядку формування тарифів, щоб витрати на встановлення ІТП включалися у тариф на транспортування теплової енергії.
На додаток будуть розроблені:
  • порядок встановлення та обслуговування ІТП, типовий договір для споживачів, правила визначення технічної можливості їх встановлення та підготовки об’єктів до опалювального сезону.
Документ розроблений на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік та ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility».
За матеріалами:
Finance.ua
