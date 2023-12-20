Як українцям за кордоном оформити право на спадок — Finance.ua

Як українцям за кордоном оформити право на спадок Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Як українцям за кордоном оформити право на спадок

Українці, які знайшли тимчасовий захист від війни за кордоном, можуть мати труднощі з оформленням, заміною чи відновленням документів.

Як нашим громадянам за кордоном оформити право на спадок, який залишився в Україні - пояснили в Офісі омбудсмена.

Відповідно до Цивільного кодексу України, спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, має особисто подати відповідну заяву.

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Цей документ повинен бути нотаріально засвідчений підписом нотаріуса країни перебування.

Залежно від наявності міжнародних договорів між країною перебування та Україною, вам може знадобитися проставлення апостилю.

Також необхідно зробити нотаріально завірений переклад заяви українською мовою.

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Спадкоємці за межами України можуть подавати таку заяву поштою на адресу нотаріуса, що перебуває на території України.

Заяву слід надіслати поштовим відправленням до закінчення 6-місячного строку після смерті спадкодавця.

Зазначений термін для оформлення спадщини може бути збільшений ще на 4 місяці під час дії воєнного стану.

Якщо немає можливості надіслати листа до України, треба звернутися до консульських установ чи дипломатичних представництв України в країні перебування.

«Спадкоємець подає до консульської установи заяву про прийняття спадщини — особисто чи листом. У першому випадку засвідчувати нотаріально підпис спадкоємця не потрібно — консульство встановить особу спадкоємця та перевірить його підпис на підставі документів, що підтверджують особу», — кажуть в Офісі омбудсмена.

Працівники дипломатичних/консульських установ можуть видавати свідоцтва про право на спадщину, засвідчувати правильність копій документів і виписок з них, справжність підпису, перекладу документів з однієї мови на іншу тощо.

Українська правда За матеріалами:

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