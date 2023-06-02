Як в Україні укласти спадковий договір: детальне роз’яснення — Finance.ua

Як в Україні укласти спадковий договір: детальне роз’яснення
Спадковий договір — це договір, за яким одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на його майно. При цьому заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.
Про це розповіли у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області.
При цьому на відносини сторін не поширюються відповідні правила про спадкування, в тому числі право на обов’язкову частку.
Сторони у спадковому договорі:
- відчужувач — подружжя, один із подружжя або інша особа;
- набувач — фізична або юридична особа.
Відчужувачем та набувачем за спадковим договором можуть бути:
- повністю дієздатні особи;
- особи з неповною цивільною дієздатністю (особи, віком від 14 до 18 років);
- особи, цивільна дієздатність яких обмежена судом.
Набувач за спадковим договором не відповідає за зобов’язаннями відчужувача. На відміну від спадкоємця, який прийняв спадщину та відповідно до статті 1282 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора, на набувача за спадковим договором такий обов’язок не покладається. У свою чергу, набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття.
Форма спадкового договору: письмова, нотаріальному посвідчена.
Спадковий договір підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі.
До Спадкового реєстру вносяться відомості щодо державної реєстрації, зміни та розірвання спадкових договорів, а саме:
- відчужувача (відчужувачів);
- посвідчення спадкового договору як документа;
- видачі дубліката спадкового договору;
- документа, який змінює або на підставі якого розірвано спадковий договір;
- визнання спадкового договору недійсним;
- реєстратора.
За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору, змін до нього, розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачею відповідного витягу установлено тариф у розмірі 51 гривні.
Особливості спадкового договору з участю подружжя
Предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.
Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.
Забезпечення виконання спадкового договору
На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження. Відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.
Розірвання спадкового договору
Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.
Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.
Інші особи, у тому числі спадкоємці відчужувача, не можуть пред’являти вимоги про розірвання спадкового договору.
Припинення спадкового договору
У разі смерті набувача спадковий договір вважається припиненим. У цьому випадку спадкоємці набувача мають право вимагати від відчужувача відшкодування витрат, яких вони зазнали при виконанні спадкового договору в тій частині зобов’язань, які були виконані набувачем до його смерті.
Якщо відповідно до спадкового договору набувач зобов’язаний був вчинити певні дії після смерті відчужувача, то у разі смерті набувача обов’язок вчинити ці дії переходить до його спадкоємців.
Визнання спадкового договору недійсним
Спадковий договір може бути визнано недійсним із підстав, визначених нормами глави 16 ЦК України, тобто з підстав, які є загальними для правочинів.
Вимогу про визнання недійсним спадкового договору може бути заявлено як відчужувачем та набувачем, так і іншою заінтересованою особою.
У разі пред’явлення позову особою, яка не є стороною спадкового договору, необхідно перевіряти, які права та охоронювані законом інтереси цієї особи порушено.
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