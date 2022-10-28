Вклад в банку у спадок: як діяти якщо банк ліквідується — Finance.ua
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Вклад в банку у спадок: як діяти якщо банк ліквідується

Кредит&Депозит
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Введення воєнного стану в Україні спричинило багато змін у правовому регулюванні різних сфер життя, зокрема і спадкових правовідносин.
Сьогодні нотаріальні дії вчиняються з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164 та наказу Міністерства юстиції України від 11.03.2022 № 1118/5.
Про це повідомляють в ФГВФО.
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Цими документами, серед іншого, встановлено наступні особливості у процедурі спадкування:
  • перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці;
  • тобто до довоєнного строку прийняття спадщини в 6 місяців додається ще 4 місяці, що в сумі складає строк 10 місяців для прийняття спадщини з часу її відкриття (дня смерті людини або оголошення її померлою);
  • свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення строку для прийняття спадщини;
  • спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини (останнього місця проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме — місцезнаходження його нерухомого майна або основної частини);
  • нотаріус може завести спадкову справу без використання спадкового реєстру (якщо такий доступ обмежено); однак, коли доступ до реєстру буде відновлено, протягом 5 робочих днів він має перевірити наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору та заповіту та здійснити реєстрацію спадкової справи, якщо ним не буде виявлено інших спадкових справ у такому реєстрі;
  • з метою недопущення зловживань до реєстрації у Спадковому реєстрі заборонено видачу свідоцтва на спадщину у справі, заведеній без використання реєстру.
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Виплата гарантованого відшкодування спадкоємцям вкладників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, здійснюється за результатами розгляду індивідуальних звернень.
Якщо спадкоємець отримав у спадок вклад у банку, що ліквідується, для отримання належних коштів необхідно надіслати до Фонду:
  • підписану заяву про виплату гарантованого відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання;
  • копію ІПН;
  • засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;
  • нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину. У разі звернення представника спадкоємця додатково надається нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує статус представника особи.
Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.
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За матеріалами:
Finance.ua
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