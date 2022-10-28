Вклад в банку у спадок: як діяти якщо банк ліквідується — Finance.ua

Вклад в банку у спадок: як діяти якщо банк ліквідується Вчора 13:00 — Кредит&Депозит

Введення воєнного стану в Україні спричинило багато змін у правовому регулюванні різних сфер життя, зокрема і спадкових правовідносин.

Сьогодні нотаріальні дії вчиняються з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164 та наказу Міністерства юстиції України від 11.03.2022 № 1118/5.

Про це повідомляють в ФГВФО.

Цими документами, серед іншого, встановлено наступні особливості у процедурі спадкування:

перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці;

тобто до довоєнного строку прийняття спадщини в 6 місяців додається ще 4 місяці, що в сумі складає строк 10 місяців для прийняття спадщини з часу її відкриття (дня смерті людини або оголошення її померлою);

свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення строку для прийняття спадщини;

спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини (останнього місця проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме — місцезнаходження його нерухомого майна або основної частини);

нотаріус може завести спадкову справу без використання спадкового реєстру (якщо такий доступ обмежено); однак, коли доступ до реєстру буде відновлено, протягом 5 робочих днів він має перевірити наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору та заповіту та здійснити реєстрацію спадкової справи, якщо ним не буде виявлено інших спадкових справ у такому реєстрі;

з метою недопущення зловживань до реєстрації у Спадковому реєстрі заборонено видачу свідоцтва на спадщину у справі, заведеній без використання реєстру.

Виплата гарантованого відшкодування спадкоємцям вкладників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, здійснюється за результатами розгляду індивідуальних звернень.

Якщо спадкоємець отримав у спадок вклад у банку, що ліквідується, для отримання належних коштів необхідно надіслати до Фонду:

підписану заяву про виплату гарантованого відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання;

копію ІПН;

засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину. У разі звернення представника спадкоємця додатково надається нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує статус представника особи.

Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.

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