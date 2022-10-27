Від початку року ФГВФО виплатив понад 4,5 млрд грн вкладникам банків, що ліквідуються — Finance.ua

Від початку року ФГВФО виплатив понад 4,5 млрд грн вкладникам банків, що ліквідуються Вчора 16:12 — Кредит&Депозит

У вересні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 378 млн грн. Загалом у січні-вересні поточного року вкладники банків, що ліквідуються Фондом, отримали гарантоване відшкодування на суму 4,565 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі ФГВФО.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом вересня 2022 року

«З початком повномасштабної збройної агресії рф проти України ключовим завданням Фонду було забезпечити гарантовані виплати. Ми розуміли, що частина вкладників перебуває або на тимчасово окупованих територіях, або за кордоном, тому не має доступу до відділень банків-агентів, де можна отримати гарантоване відшкодування. Для вирішення цієї проблеми ми з чотирма банками-агентами Фонду запровадили дистанційні виплати. Таким чином Фонд ні на день не припиняв виплати — за 9 місяців цього року ми відшкодували понад 4,5 млрд грн», — відзначила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

Нагадаємо, після набуття чинності Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

Станом на 1 жовтня 2022 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 95 544,9 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 100 231,3 млн грн.

На початок вересня 2022 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 52 банків і завершив ліквідацію 50 банків.

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