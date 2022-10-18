Чому 100% гарантія вкладів не може діяти постійно - відповідь ФГВФО — Finance.ua

Чому 100% гарантія вкладів не може діяти постійно - відповідь ФГВФО Вчора 08:03 — Кредит&Депозит

Чому 100% гарантія вкладів не може діяти постійно - відповідь ФГВФО

У період дії воєнного стану — 100% гарантія банківських вкладів сприяє стабілізації банківської системи. І навпаки, в періоди спокою вона може мати протилежний ефект. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб.

Надто висока або необмежена сума відшкодування, яку вкладники можуть отримати у разі визнання банку неплатоспроможним, збільшує моральний ризик або ризик необдуманої поведінки.

Що таке моральний ризик?

Моральний ризик — це ризик, пов’язаний з тим, що наявність угоди змінить поведінку однієї або обох сторін, що уклали відповідну угоду.

На сучасному етапі, зростання морального ризику можна вважати однією з основних проблем банківської системи. Цей ризик проявляється тоді, коли банківські установи та їхні клієнти не дотримуються низки принципів обачної економічної поведінки.

Моральний ризик, пов’язаний з банківською діяльністю:

Як кажуть у ФГВФО, особливістю існування морального ризику, пов’язаного з банківською діяльністю є посилення конкурентної позиції окремих банків, які проводять ризиковану політику, зокрема — змінюють вартість пропонованих послуг.

Позичальник може здійснювати діяльність, що збільшує ризик неплатоспроможності.



Ненадійні клієнти погоджуються на невигідні умови, оскільки заздалегідь знають, що вони їх не виконуватимуть. Вихід: контроль банків з боку НБУ, контроль за поведінкою менеджерів, щоб уникнути загрози банкрутства.



Моральний ризик вкладника

Клієнти більше не вважають за свій обов’язок оцінювати конкретний банк, якому збираються довірити свої гроші. Чим більша сума гарантованого відшкодування, тим вкладник менше мотивований упевнитися в надійності обраного банку.

Якщо банк з ризиковою поведінкою пропонує більш привабливі відсотки, ніж його стабільні конкуренти, всупереч логіці, клієнти можуть надавати саме йому перевагу. Виникає ефект помилкового сприйняття інформації та формулювання висновків.



«У теорії поведінкових фінансів така ситуація пояснюється ефектом приєднання до більшості, суть якого зводиться до того, що група людей володіє колективним розумом, а окремі члени цієї групи жертвують особистими інтересами заради колективних та обирають послуги, всупереч логіці, керуючись тільки розміром пропонованих банком процентних ставок», — кажуть у Фонді.

З іншого боку, банки матимуть додатковий стимул до ризикових операцій, оскільки відповідальність за відшкодування коштів у разі банкрутства банку лягає на плечі страховика депозитів, в Україні — це Фонд гарантування вкладів.

Саме тому з 13 квітня 2022 року на час дії воєнного стану та три місяці після скасування чи припинення його дії, діє Закон про 100% відшкодування Фондом коштів за вкладами.

Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану сума гарантованого відшкодування буде становити 600 тис. грн.

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