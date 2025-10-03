Як отримати 70% компенсацію від держави через ПриватБанк: деталі єОселя 03.10.2025, 16:32 — Кредит&Депозит

Як отримати 70% компенсацію від держави через ПриватБанк: деталі єОселя

за програмою єОселя. ПриватБанк підписав договір із Пенсійним фондом України й відтепер для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових регіонів доступна компенсація частини відсоткової ставки

Про це пише ПриватБанк.

Що передбачає механізм?

відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (при авансі не більше 30% від вартості житла);

70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);

до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат при оформленні іпотеки — комісій, зборів і страхових платежів.

«На практиці це означає, що держава платить 70% від авансового внеску на нерухомість до 2 млн. грн. Тобто перший внесок за кредитом складе лише приблизно 180 000 тис. грн. А щомісячна оплата за таким кредитом у перший рік становитиме до 4 тисяч гривень на місяць. Завдяки цьому українці, які не мали достатньо заощаджень, але мріяли про власне житло, зможуть його придбати на вигідних умовах», — каже Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Нагадаємо, з 10 вересня в межах програми єОселя запрацював механізм державної компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Програма передбачає:

70% компенсації першого внеску за іпотекою;

70% щомісячних платежів протягом першого року кредиту;

до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки (комісії, збори, страхування).

Хто може скористатися

Компенсацію можуть отримати громадяни, які:

мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території;

не володіють житлом на підконтрольній Україні території;

не відчужували житло протягом останніх 36 місяців, якщо воно не на території бойових дій або окупації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.