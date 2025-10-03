0 800 307 555
Як отримати 70% компенсацію від держави через ПриватБанк: деталі єОселя

203
Як отримати 70% компенсацію від держави через ПриватБанк: деталі єОселя
Як отримати 70% компенсацію від держави через ПриватБанк: деталі єОселя
ПриватБанк підписав договір із Пенсійним фондом України й відтепер для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових регіонів доступна компенсація частини відсоткової ставки за програмою єОселя.
Про це пише ПриватБанк.
Що передбачає механізм?
  • відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (при авансі не більше 30% від вартості житла);
  • 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);
  • до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат при оформленні іпотеки — комісій, зборів і страхових платежів.
«На практиці це означає, що держава платить 70% від авансового внеску на нерухомість до 2 млн. грн. Тобто перший внесок за кредитом складе лише приблизно 180 000 тис. грн. А щомісячна оплата за таким кредитом у перший рік становитиме до 4 тисяч гривень на місяць. Завдяки цьому українці, які не мали достатньо заощаджень, але мріяли про власне житло, зможуть його придбати на вигідних умовах», — каже Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.
Нагадаємо, з 10 вересня в межах програми єОселя запрацював механізм державної компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій. Про це повідомляєпресслужба Міністерства економіки.
Програма передбачає:
  • 70% компенсації першого внеску за іпотекою;
  • 70% щомісячних платежів протягом першого року кредиту;
  • до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки (комісії, збори, страхування).

Хто може скористатися

Компенсацію можуть отримати громадяни, які:
  • мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території;
  • не володіють житлом на підконтрольній Україні території;
  • не відчужували житло протягом останніх 36 місяців, якщо воно не на території бойових дій або окупації.
Нерухомість
