Як отримати 70% компенсацію від держави через ПриватБанк: деталі єОселя

ПриватБанк підписав договір із Пенсійним фондом України й відтепер для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових регіонів доступна компенсація частини відсоткової ставки за програмою єОселя.
Про це пише ПриватБанк.
Що передбачає механізм?
- відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (при авансі не більше 30% від вартості житла);
- 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);
- до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат при оформленні іпотеки — комісій, зборів і страхових платежів.
«На практиці це означає, що держава платить 70% від авансового внеску на нерухомість до 2 млн. грн. Тобто перший внесок за кредитом складе лише приблизно 180 000 тис. грн. А щомісячна оплата за таким кредитом у перший рік становитиме до 4 тисяч гривень на місяць. Завдяки цьому українці, які не мали достатньо заощаджень, але мріяли про власне житло, зможуть його придбати на вигідних умовах», — каже Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.
Нагадаємо, з 10 вересня в межах програми єОселя запрацював механізм державної компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій. Про це повідомляєпресслужба Міністерства економіки.
Програма передбачає:
- 70% компенсації першого внеску за іпотекою;
- 70% щомісячних платежів протягом першого року кредиту;
- до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки (комісії, збори, страхування).
Хто може скористатися
Компенсацію можуть отримати громадяни, які:
- мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території;
- не володіють житлом на підконтрольній Україні території;
- не відчужували житло протягом останніх 36 місяців, якщо воно не на території бойових дій або окупації.
