Онлайн-кредити перевищують офлайн-позики у вісім разів

Українці дедалі частіше оформлюють кредити онлайн — частка цифрових позик перевищила офлайн-кредитування у вісім разів.
Про це банкіри повідомили під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
«Якщо у 2019 році близько 80−85% кредитів були „паперовими“ — оформлювалися офлайн, то нині ця частка впала до 10−15%, а в окремих мережах — до 2%», — зазначив директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий.
За його словами, більшість клієнтів перейшли на цифрові канали, адже онлайн-розстрочка чи карткові кредити зручніші, проте офлайн-продажі не зникнуть повністю — вони залишаться актуальними для купівлі одягу чи взуття.
«Офлайн не помре ніколи. Все одно є категорії, такі як взуття та одяг, які потрібно прийти і офлайн приміряти, помацати, чи товар підходить. І це видно одразу по торгових центрах — немає порожніх торгових центрів», — зазначив Яровий.
«Паперові» кредити в магазинах майже зникли

«Раніше у великих магазинах техніки були цілі окремі секції, де сиділи по три-чотири спеціалісти різних банків. А зараз в більшості магазинів ці зони порожні, якщо вони ще лишилися. Фактично все кредитування переходить у розстрочку, оплату частинами… Ці „паперові“ кредити, які ти можеш в магазині оформити, наступного року стануть такою дивиною і мало де залишаться», — пояснив product owner команди онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц.
Кльоц зазначає, що офлайн все ще переважає онлайн, але його частка з кожним роком меншає.
«Якщо говорити про розсрочку, то співвідношення офлайн- і онлайн-покупок у нас 65/35 — середній чек в офлайні значно більший, ніж в онлайні. Аде якщо йдеться про кількість транзакцій, то частка онлайну близька до половини», — зазначив він.
Найбільш активні українці — у вихідні

«Ми спостерігаємо по споживчому кредитуванню, що у вихідні дні всі йдуть в магазини, і за обсягами продажів це в два-три рази більше, ніж у будні дні», — повідомив банкір.
Член правління та директор з проксіміті банкінгу та мережі Креді Агріколь Банк Олександр Куркін наголосив, що навіть автомобілі дедалі частіше купують онлайн.
«Зараз і продавці нових авто вже активно будують процеси для продажу онлайн нових машин. Тобто якщо клієнт купуватиме машину онлайн, то що говорити про туфлі або щось інше. Ми віримо в те, що буде і офлайн, і онлайн», — розповів Олександр Куркін.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
