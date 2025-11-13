Банки готові кредитувати все — від військових товарів до обручок і стоматології Сьогодні 09:42 — Кредит&Депозит

Банки розширюють перелік категорій, доступних для кредитування, включно з військовими товарами, ювелірними виробами та навіть стоматологічними послугами.

У ПУМБ зазначають, що цього року вперше відкрили нові товарні напрями, які раніше не кредитували. «Ті, що раніше у нас були заборонені до кредитування — все, що пов’язано з військовими, ювелірка тощо», — сказав директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий. зазначають, що цього року вперше відкрили нові товарні напрями, які раніше не кредитували. «Ті, що раніше у нас були заборонені до кредитування — все, що пов’язано з військовими, ювелірка тощо», — сказав директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий.

«Для нашого ринку це може спрацювати навіть краще, ніж кредити на одяг чи кросівки», — сказав Ігор Яровий. Він зазначив, що українці звикли купувати мікрохвильовку за 2 тис. грн в кредит, але кросівки чи куртку купують за 4 тис. грн готівкою.

«І ми цього року зробили експерименти з кредитами на одяг. І побачили, що з мінімальними зусиллями можемо в цій категорії зростати на 30−40%. Тому це буде перша Чорна п’ятниця», в якій братимуть участь абсолютно нові категорії. Навіть якщо ви підете в ювелірку, чи в стоматологію, чи ще десь, скрізь будуть акційні пропозиції від ПУМБ. Тому, думаю, що зростання буде не менше 60%", — розповів Ігор Яровий.

У Креді Агріколь Банку додають, що нині основний фокус — на кредитах готівкою. «Ми більше кредитами готівкою займаємось, але кредитна картка наступного року буде більш активна у нас, разом з розсрочкою», — зазначив член правління, директор з проксіміті банкінгу та мережі Креді Агріколь Банку Олександр Куркін. додають, що нині основний фокус — на кредитах готівкою. «Ми більше кредитами готівкою займаємось, але кредитна картка наступного року буде більш активна у нас, разом з розсрочкою», — зазначив член правління, директор з проксіміті банкінгу та мережі Креді Агріколь Банку Олександр Куркін.

У ОТП Банку зазначають, що кредитні картки стали звичним інструментом для щоденних розрахунків. «Кредитні картки для українців стали таким daily банкінгом, тобто кредитки для щоденних розрахунків. І, звісно, якщо клієнт робить покупки постійно, то і з Чорної п’ятниці до Нового року він також буде користуватися карткою, щоб купити товари зі знижкою або підготуватися до свят», — зазначив product owner команди онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц. зазначають, що кредитні картки стали звичним інструментом для щоденних розрахунків. «Кредитні картки для українців стали таким daily банкінгом, тобто кредитки для щоденних розрахунків. І, звісно, якщо клієнт робить покупки постійно, то і з Чорної п’ятниці до Нового року він також буде користуватися карткою, щоб купити товари зі знижкою або підготуватися до свят», — зазначив product owner команди онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц.

