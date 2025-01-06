Доступна іпотека і соціальні програми: уряд ухвалив законопроєкт про житло — Finance.ua

Доступна іпотека і соціальні програми: уряд ухвалив законопроєкт про житло Сьогодні 11:02 — Нерухомість

Доступна іпотека і соціальні програми: уряд ухвалив законопроєкт про житло

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт, який запроваджує нову систему забезпечення громадян України житлом за допомогою механізмів соціального та службового житла, доступної іпотеки та створення спеціалізованих житлових фондів.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк на своїй сторінці у Facebook.

«Уряд під час першого в цьому році засідання схвалив законопроєкт „Про основні засади житлової політики“. Далі його буде розглядати Рада», — сказано в повідомленні.

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За її словами, нинішня система житлової політики досі базується на Житловому кодексі 1983 року.

«Це документ, який нагадує стару радянську хрущовку: облуплену, без ремонту, з прогнилими трубами й тріщинами в стінах», — прокоментувала Шуляк.

Проблеми, які десятиліттями накопичувалися в житловій сфері, виглядають так:

близько 600 тис. черговиків на житло без будь-якої надії на його отримання;

відсутність соціальної оренди житла, маневрового житлового фонду;

примітивне законодавче регулювання питання орендного житла;

слабка державна іпотечна політика в питанні допомоги ВПО;

застарілий житловий фонд.

«А тепер ці проблеми помножилися на мільйони ВПО та руйнування житла через війну. Ситуація стала неймовірно складною. Розуміючи нагальність змін, реформування житлової політики стало одним із ключових пріоритетів Facility Plan — комплексного плану реформ за принципом: „Спочатку дії, потім гроші“. Імплементація цієї реформи запланована на четвертий квартал 2025 року», — додала вона.

Основна мета законопроєкту — надати громадянам дієві механізми реалізації їхнього права на житло та уникнути правових колізій.

У законопроєкті передбачено:

створення ефективної кредитно-іпотечної політики (пільгова іпотека, компенсація вартості житла, оренда з викупом, лізинг);

запуск револьверного житлового фонду, який постійно оновлюватиметься;

розвиток соціально-орендного та службового житла;

усі процедури проходитимуть через Єдину інформаційно-аналітичну систему, яка забезпечить прозорість і мінімізує корупцію;

затвердження Державної житлової стратегії та регіональних стратегій, які будуть її частинами.

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